Empresas emergentes salen a bolsa en una prueba de fuego para la IA china

El valor de la empresa emergente china de inteligencia artificial Zhipu AI se disparó al salir a bolsa en Hong Kong este jueves, un día antes de que su rival MiniMax tenga su debut, en una prueba de fuego para ese creciente sector tecnológico del país.

Las acciones de Zhipu AI, creadora de la herramienta Z.ai, llegaron a subir 11,8% en el comercio matinal luego de que su oferta pública inicial (OPI) recaudara 4.350 millones de dólares hongkoneses (US$558 millones).

Los lanzamientos de esta semana se dan antes de algún anuncio de OPI de las empresas emergentes estadounidenses OpenAI, creadora de ChatGPT, y de Anthropic, conocida por el chatbot Claude.

Pero analistas indicaron que es poco probable que las empresas chinas -las dos primeras OPI de los llamados "seis tigres" de China que suministran IA generativa- obtengan beneficios rápidamente.

"Para Zhipu es un honor estar en esta coyuntura histórica como representante de este sector modelo de China", comentó el presidente de la empresa, Liu Debing, el jueves en la ceremonia de lanzamiento.

Zhipu AI fue fundada en 2019 y es un proveedor de servicios de modelo extenso de lenguaje (LLM, por su sigla en inglés) a clientes empresariales y gubernamentales en China, la segunda economía mundial.

Lo recaudado en la OPI se destinará al desarrollo de grandes modelos de IA, incluyendo algoritmos e infraestructura de sistema, indicó la firma.

MiniMax, establecida en 2022, apunta al mercado de consumidores, en especial fuera de China con sus herramientas de IA generativa para voz, música y video, además de texto.

El analista tecnológico chino Poe Zhao, fundador del boletín Hello China Tech, dijo a la AFP que las dos OPI "demuestran tanto el potencial de ingresos y los retos fundamentales que enfrentan esta nueva generación de empresas de LLM".

"La alta demanda definitivamente refleja un optimismo más amplio con la IA china", agregó.

El auge de la IA ha ayudado a impulsar las acciones tecnológicas a niveles récord los últimos meses, pero también son volátiles porque los inversionistas globales están atentos a cualquier indicio de una burbuja.

Se calcula que el mercado de LLM en China puede crecer a 101.100 millones de yuanes (US$14.500 millones) para 2030, según la consultora Frost & Sullivan.

En enero de 2025, la china DeepSeek sacudió el mundo tecnológico con un modelo de razonamiento de bajo costo y alto rendimiento que trastornó la hegemonía estadounidense en este sector.

Estados Unidos puso a Zhipu, respaldada por el conglomerado Tencent, en su lista negra de control de exportaciones por preocupaciones de seguridad nacional.