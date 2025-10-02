Empresas francesas se expanden en España y América Latina al adquirir Ardanuy Ingeniería y Sica

Las empresas francesas Systra, líder mundial en ingeniería de transporte, e Ikos, líder europeo en consultoría de ingeniería ferroviaria, anunciaron haber adquirido respectivamente las empresas españolas del mismo sector Ardanuy Ingeniería y Sica.

A comienzos de esta semana Systra, principal grupo francés de ingeniería ferroviaria a nivel mundial, anunció la adquisición del grupo español Ardanuy Ingeniería, sin revelar el monto de la operación.

Ardanuy Ingeniería factura 30 millones de euros, con un margen bruto de explotación del 15%, y emplea a 350 trabajadores, precisó Systra.

Con esta adquisición la empresa cuenta ahora con 600 empleados en la región ibérica y en América hispana, indicó la compañía, ya presente en Brasil.

En el capital de Systra participan las empresas estatales francesas SNCF (ferroviaria) y de transporte público en la región parisina RATP, además de un fondo privado. La compañía emplea a casi 11.000 personas en 13 países. En 2024 facturó 1250 millones de euros, de los cuales aproximadamente 20% en Francia.

Actualmente trabaja en las expansiones de las redes de metro de París, Dubái y Bogotá.

Por su parte Ikos, especializada en energía, industria y ciberseguridad, adquirió la empresa española de ingeniería de software Sica.

"Sica es un actor de referencia en ingeniería de software que cuenta con una fuerte presencia en América del Sur, especialmente en Brasil, con un proyecto en el metro de São Paulo", comentó Serge Chelly, director general de Ikos, el jueves en un comunicado transmitido a AFP.

La empresa francesa, que tampoco reveló el monto de la transacción, emplea a 1700 ingenieros en una quincena de países.

Sica señala en su página internet trabajar para Alstom, BASF y Siemens, entre otros.

Ikos fue fundada en 2005 y Sica en 1995.

