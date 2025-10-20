Empresas globales prevén estabilidad a pesar de costes de US$35.000 millones en aranceles

Por Deborah Mary Sophia y Arpan Varghese

20 oct (Reuters) -

Empresas de nivel mundial han señalado que más de US$35.000 millones en costes derivados de los aranceles estadounidenses afectarán a los resultados del tercer trimestre, pero muchas están rebajando sus previsiones iniciales a medida que los nuevos acuerdos comerciales reducen la exposición a los gravámenes del presidente Donald Trump.

La guerra comercial de Trump ha elevado los aranceles estadounidenses a sus niveles más altos desde la década de 1930 y el presidente de EEUU ha amenazado con frecuencia con imponer más aranceles, pero, en general, la niebla que paralizó a muchas empresas se está despejando, lo que permite a los ejecutivos prever los

costes y hacer planes, incluidos algunos aumentos de precios.

Las empresas esperaban un revés financiero combinado de entre 21.000 y 22.900 millones de dólares para 2025 y un impacto de casi 15.000 millones calculado para 2026, según un análisis de Reuters de cientos de comunicados corporativos, presentaciones regulatorias y llamadas de ganancias entre el 16 de julio y el 30 de septiembre.

El total de más de US$35.000 millones contrasta con los 34.000 millones contabilizados en mayo, poco después de que los aranceles del "Día de la Liberación" de Trump en abril trastocaran las cadenas de suministro mundiales. No obstante, la trayectoria oculta un cambio: el aumento se debe en gran medida a la estimación de 9500 millones de dólares de Toyota.

Muchas otras empresas han rebajado sus anteriores previsiones más pesimistas después de que Trump alcanzara acuerdos comerciales con la UE y Japón con tarifas más bajas. Las cifras combinan estimaciones anuales y parciales de un grupo de empresas que se solapan. Ambos grupos incluyen unas 60 empresas. Los fabricantes franceses de bebidas alcohólicas Rémy Cointreau y Pernod Ricard redujeron sus previsiones sobre el impacto de los aranceles tras el acuerdo con la UE, mientras que Sony recortó sus previsiones en agosto. Trump también ha hecho excepciones: por ejemplo, solo un tercio de las exportaciones brasileñas se enfrentan a un arancel del 50%.

"Los aranceles son cada vez más claros. Y creemos que los aranceles serán una variable más de nuestra ecuación de negocio que tenemos que estar preparados para gestionar y lo haremos", dijo a Reuters el director ejecutivo de Stellantis

, Antonio Filosa, en una entrevista a mediados de octubre, presentando nuevos detalles de una inversión de 13.000 millones de dólares a cuatro años en fabricación estadounidense.

Stellantis advirtió en julio de un impacto de 1500 millones de euros por los aranceles estadounidenses este año.

"Creo que tenemos la sensación de haber llegado a una especie de punto de amarre con algunos de los acuerdos comerciales bilaterales", dijo el vicesecretario general de la Cámara de Comercio Internacional, Andrew Wilson.

"Pero seguirá habiendo mucha mayor complejidad y esta enorme incertidumbre."

Un ejemplo: Trump lanzó a principios de mes la idea de imponer aranceles adicionales del 100% a China. El viernes, dijo que los aranceles propuestos no serían sostenibles y culpó a Pekín de las últimas tensiones en las conversaciones comerciales entre los dos países.

Se prevé que las empresas del S&P 500 registren una tasa de crecimiento de los beneficios del 9,3% en el periodo julio-septiembre, lo que supone un descenso respecto al 13,8% del segundo trimestre, según datos de LSEG. Gran parte de ello se debe al sector tecnológico estadounidense, impulsado por la inversión en inteligencia artificial. Se espera que el STOXX 600 europeo registre un crecimiento del 0,5%, frente al 4% del trimestre anterior.

El dolor se concentra en las empresas que dependen de países que no tienen acuerdos comerciales. Nike, que depende en gran medida de proveedores de Vietnam y otros países asiáticos, elevó a finales del mes pasado su estimación del impacto de los aranceles de US$1500 millones. En Europa, el fabricante de los utensilios de cocina Tefal, SEB, recortó recientemente sus perspectivas de beneficios, señalando una demanda más débil a medida que los clientes adoptaban una actitud de espera en parte debido a los aranceles, mientras que H&M advirtió de que los aranceles estadounidenses sobre las importaciones pesarían más en los márgenes en el trimestre hasta noviembre.

Los aumentos de precios son el efecto más frecuente de los aranceles citado por las empresas en el rastreador de Reuters.

(Información de Deborah Sophia, Arpan Varghese en Bengaluru y los equipos de seguimiento de aranceles en Bengaluru y Gdansk; información adicional de Josephine Mason en Londres, Nora Eckert en Detroit y David Gaffen en Nueva York; edición de Peter Henderson y Matthew Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)