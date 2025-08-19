Empresas: La brasileña ANEEL amplía concesión a Enel Río

Conforme a la autoridad, Enel cumplió con todos los criterios establecidos por el gobierno federal para extender su licencia por otros 30 años.

La propuesta, presentada por la ponente Ludimila Lima, fue aprobada con cuatro votos a favor y uno en contra.

Este es un logro significativo, basado en el compromiso de larga data de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien en la cumbre del G7 en Borgo Egnazia el pasado junio, habló directamente con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en apoyo a la compañía italiana.

Este trabajo en equipo, al servicio del sistema económico del país, bajo la dirección del director ejecutivo de Enel, Flavio Cattaneo, aseguró una presencia constante en el gigante sudamericano, que también tiene un impacto significativo en la transición energética, dado que genera el 88,2% de su electricidad a partir de fuentes renovables, lo que lo sitúa entre los países más verdes del mundo.

Enel Rio, dirigida por su CEO, Francesco Moliterni, amplió significativamente sus inversiones.

Como parte de su compromiso con los aproximadamente 3 millones de clientes del estado de Río de Janeiro, la compañía anunció una inversión récord de aproximadamente 964 millones de euros (6100 millones de reales) para el período 2025-2027, lo que representa un aumento del 74% con respecto al plan precedente.

En particular, reforzó estructuralmente su plan de operaciones, incrementando el mantenimiento preventivo, ampliando el uso de tecnología de gestión remota de la red, garantizando una respuesta más rápida ante fenómenos meteorológicos y contratando más personal interno para las operaciones de campo. (ANSA).