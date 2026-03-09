Empresas mexicanas desean mantener tratado comercial de Norteamérica: TMEC, informe

CIUDAD DE MÉXICO, 9 mar (Reuters) -

Las empresas mexicanas están deseosas de mantener el acuerdo comercial trilateral con Estados Unidos y Canadá que se revisará este año, según un informe que resume la consulta pública de México, publicado el lunes.

Las empresas consultadas calificaron el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2020, como esencial para la seguridad de las inversiones y la protección de las cadenas de suministro regionales.

La Secretaría de Economía de México publicó el informe una semana antes de que Estados Unidos y México sostengan conversaciones bilaterales para iniciar una revisión tripartita del TMEC.

Dado que alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas se destinan a Estados Unidos, el tratado es fundamental para la economía del país latinoamericano.

El pacto, firmado durante el primer mandato del presidente Donald Trump, exige que México, Estados Unidos y Canadá realicen una revisión conjunta este año para prorrogar el acuerdo.

Si se prorroga, el tratado seguirá vigente durante otros 16 años. Si los países no llegan a un acuerdo, estará sujeto a revisiones anuales, lo que muchas industrias consideran una sentencia de muerte efectiva para el TMEC.

El informe destaca que las empresas mexicanas, en general, desean fortalecer el pacto en lugar de renegociarlo por completo.

Sin embargo, eso puede ser demasiado optimista, dado que Trump ha cuestionado públicamente la necesidad del tratado y ha amenazado con retirarse por completo. (Reporte de Emily Green; Editado por Stephen Eisenhammer, Andrei Khalip y Diego Oré)