Empresas: Multinacional suiza Clariant vende su negocio en Venezuela

A través de un comunicado en su página web, Clariant informó que durante 2024 sus actividades en Venezuela generaron ventas cercanas a los US$3 millones de francos suizos y empleó a unas 60 personas. Con esta desinversión, la firma busca simplificar su estructura en la región.

Clariant operaba en Venezuela principalmente a través de su unidad de negocios de Care Chemicals (Química de Cuidado), enfocada en proveer insumos para industrias de consumo masivo y procesos industriales especializados. Su base de operaciones se encontraba en Maracay, estado de Aragua, en el centro del país.

La compañía aseguró que este ajuste no afectará su flujo de caja ni su política de distribución de dividendos. Asimismo, mantuvo su previsión de rentabilidad para este 2025. (ANSA).