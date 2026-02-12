Empresas: Murió María Franca Ferrero, viuda del patriarca del grupo de dulces

El 19 de diciembre pasado había sido nombrada presidenta honoraria vitalicia por unanimidad por la asamblea extraordinaria de Ferrero International.

María Franca Ferrero nació en Savigliano (Cuneo) el 21 de enero de 1939.

Tras terminar el bachillerato, asistió a una escuela de intérpretes en Milán y, en 1961, fue contratada como traductora e intérprete en una empresa de Alba, que pronto se convertiría en una multinacional.

Fue amor a primera vista con Michele, el inventor de la "supercrema", que más tarde se convertiría en Nutella.

La pareja se casó en 1962, y un año después nació el primogénito, Pietro.

Giovanni, actual presidente del grupo, nació en 1964.

El grupo cuenta con 36 plantas de producción y presencia en más de 170 países. Los últimos años han estado marcados por pérdidas, primero por el prematuro fallecimiento de Pietro, quien falleció por enfermedad en Sudáfrica en 2011, y luego por el fallecimiento de su esposo en 2015.

Lejos de la fama, la viuda de Ferrero siguió con su labor filantrópica, que le valió, entre otros honores, el Premio de la Fundación Nacional Italoamericana en Estados Unidos.

En 2024, recibió el título de Caballero de la Gran Cruz al Mérito de la República Italiana.

Además de su hijo Giovanni, su familia está integrada por sus nueras Paola y Luisa y cinco nietos (ANSA).