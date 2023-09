27 sep (Reuters) - El jefe de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) dijo el miércoles que las empresas que planean debutar en Wall Street o emitir más acciones tal vez deberían hacerlo antes del viernes, el último día hábil antes de un posible cierre del Gobierno federal.

"Si una empresa decidiera salir a bolsa o aumentar sus ofertas, sugiero hacerlo antes del viernes si está preparada", dijo.

"Si no, pueden encontrarse con una especie de estado subliminal en el que no pueden acceder a los mercados porque no podemos revisarlos de manera efectiva", sostuvo. (Reporte de Douglas Gillison. Editado en español por Marion Giraldo)