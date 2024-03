El Observatorio Contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) registró durante el año 2023 un total de 769 agresiones, lo que supone que cada día dos médicos en España sufren violencia y sitúa la cifra total desde 2011 en 7.261 agresiones.

En cuanto al perfil, de todas las agresiones sufridas el 66 por ciento corresponde a mujeres. "Este dato consolida la tendencia de los últimos años en los que las mujeres sufren la mayor parte de las agresiones, algo que nos preocupa porque se han disparado", ha afirmado durante la presentación de los datos el secretario general de la OMC y coordinador del Observatorio, José Mª Rodríguez.

Con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se celebra cada 12 de marzo y coincidiendo con el 15º aniversario del asesinato de la Dra. Mª Eugenia Moreno, la OMC ha presentado este lunes en su sede los datos registrados durante 2023.

En este sentido, en el ámbito de la Atención Primaria las agresiones representan el 43 por ciento de los casos. Por detrás, se sitúan los hospitales donde descienden siete puntos y se colocan en el 20 por ciento, por delante de Urgencias de Hospitales (10%) y Urgencias de Atención Primaria (10%), que repuntan levemente.

La mayoría son amenazas

Respecto a los diferentes tipos de agresiones sufridas, en el 51 por ciento de los casos se produjeron amenazas y coacciones, mayoritariamente a mujeres (65%).

Asimismo, el 36 por ciento fueron insultos y el 11 por ciento de las agresiones acabaron en lesiones físicas, sufriéndolas en un 58 por ciento las mujeres y un 42 por ciento los hombres.

De igual modo, de todas las agresiones recibidas y comunicadas acabaron en baja laboral el 13 por ciento, tres puntos más que al año pasado.

Causas: discrepancias con la atención médica

Respecto al 16 por ciento de agresiones estructurales, es decir, que no están relacionadas con atención médica o cuestiones asistenciales, destaca con un 72 por ciento el tiempo en ser atendido, seguido de un mal funcionamiento del centro (28%).

Dentro de las causas asistenciales de nuevo la principal causa de la agresión es la discrepancia con la atención médica recibida que se sitúa en el 58 por ciento, cinco puntos más que el año anterior. También son motivos de agresiones las discrepancias personales (11%) y los informes no acordes a las pretensiones (13%).

En cuanto al tipo de ejercicio en el que se ha producido las agresiones en el año 2023, también mantienen datos similares a los de años anteriores con una preponderancia del ejercicio público (90%) frente al privado (10%).

De todas las agresiones, el 94 por ciento se producen en horario y entorno laboral. En la distribución por edades el informe resalta que el mayor aumento por rango de edad se ha producido entre los colegiados entre los 36 y 45 años (28%), cinco puntos más que en 2022.

Los datos también muestran que el tipo de agresores son principalmente pacientes programados (47%), seguidos de pacientes no programados (30%) y acompañantes (22%). El perfil medio del agresor coincide con un varón entre los 40-60 años, aunque es de destacar que en el tramo etario de menores de 40 años predominan las mujeres.

Solo el 40% de las agresiones son denunciadas

En total se han comunicado 769 agresiones, pero solamente se han denunciado 308, lo que significa un 40 por ciento del total. "En realidad son muchas más de las agresiones que ocurren que las que se comunican en los colegios. Muchas veces no se llega a producir esa denuncia", ha asegurado Rodríguez, quien ha señalado que esto puede explicarse debido a que "se ha interiorizado que las agresiones van incluidas en el sueldo".

En este sentido, el 52 por ciento de los centros han prestado apoyo a los profesionales agredidos, mientras que en 2022 esta cifra fue del 67 por ciento. "Esto se puede explicar con que puede que los profesionales no hayan pedido el apoyo. Muchas veces no se comunican porque directamente actúa de entrada el centro sanitario. Nosotros estamos activando mecanismos para dar protección, tanto jurídica como psicológica", ha añadido Rodríguez.

Por último, Victoria Muñoz, psiquiatra en Ciudad Real, ha relatado su testimonio cuando fue agredida por un paciente mientras trabajaba. "Pensaba que me iba a matar en una guardia y no iba a volver a ver a mi madre. Te quedas en blanco y no sabes reaccionar, te haces una bola y piensas que pase pronto. Me pegó un puñetazo, me dio pastadas en la cabeza y en las costillas y el resto de los pacientes de la planta de psiquiatría me ayudaron a pararlo", ha narrado Muñoz, que sufrió la rotura de dos costillas y tuvo que estar de baja laboral durante dos semanas.

Además, Emilio Fernández, el viudo de la Dra. Mª Eugenia Moreno, ha participado en el acto. La OMC, que agrupa a los 52 Colegios de Médicos de toda España y los 17 Consejos Autonómicos, puso en marcha el este Observatorio a raíz de la muerte, en 2009, de Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente cuando se encontraba trabajando en el Centro de Salud de Moratalla (Murcia).