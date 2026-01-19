En Antártida, un mapa de paisajes ocultos por el hielo

Este logro es obra de un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Grenoble-Alpes (Francia) y la Universidad de Edimburgo (Escocia), que utilizó datos satelitales y el conocimiento de las leyes físicas que impulsan el movimiento del hielo.

El resultado reduce la incertidumbre sobre los cambios futuros debidos a la actual crisis climática que afectará al continente, desde el derretimiento de los glaciares hasta el aumento del nivel de los mares.

Bajo la enorme capa de hielo antártica se encuentra un paisaje complejo que, si bien desempeña un papel clave en la determinación del flujo del hielo sobre la superficie, sigue siendo en gran parte desconocido.

Para subsanar esta deficiencia, investigadores dirigidos por Helen Ockenden, de ambas universidades, y Robert Bingham, de la Universidad de Edimburgo, combinaron observaciones satelitales de alta resolución, mediciones del espesor del hielo y modelos de flujo de hielo.

El mapa resultante reveló características previamente desconocidas, o conocidas con muy poco detalle, algunas de las cuales podrían ser anteriores a la formación de la capa de hielo.

"Quizás lo más sorprendente -dijo Bingham- es que la forma del hielo superficial que se encuentra a tanta altura permite revelar tantos detalles de la topografía del lecho glaciar."

"Cuando una capa de hielo de 3 kilómetros de espesor pasa sobre un cañón de 100 metros de profundidad, la altura del hielo superficial suele disminuir solo unos pocos metros, un cambio imperceptible al desplazarse sobre él", concluyó. (ANSA).