En apoyo de los Juegos Internacionales de Verano de Tokio, Everbridge aporta un nuevo canal de inteligencia de datos de riesgo para proteger a los visitantes, las operaciones comerciales y los trabajadores itinerantes

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ago. 2, 2021--

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder mundial en gestión de eventos críticos (critical event management, CEM ), acaba de presentar sus informes personalizados y basados en datos sobre el estado de situación y la inteligencia de riesgos con especial atención en los Juegos Internacionales de Tokio. Su objetivo es ayudar a proteger a los trabajadores itinerantes, a los asistentes, a la cadena de suministro y a las operaciones comerciales en las inmediaciones de dichos Juegos de Verano.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210802005665/es/

In Support of the International Summer Games in Tokyo, Everbridge Launches New Risk Data Intelligence Feed to Safeguard Visitors, Business Operations, and Traveling Workers (Graphic: Business Wire)

Integrados en su gran plataforma de CEM, los canales de datos de inteligencia de riesgos de Everbridge permiten a las organizaciones mantener seguros e informados a los trabajadores desplazados y a los visitantes, así como a las operaciones comerciales que se ven afectadas, a lo largo de los Juegos y Juegos Paralímpicos que tendrán lugar del 23 de julio al 8 de agosto y del 24 de agosto al 5 de septiembre, respectivamente. El canal de Inteligencia de Riesgos informa sobre muchos tipos de interferencias, como el clima, el tráfico, la COVID-19, la salud general y otras amenazas localizadas.

Aunque la pandemia restringió de forma considerable los Juegos Internacionales de Verano de 2020, impidiendo la asistencia de espectadores internacionales y limitando la asistencia a 10 000 personas, unos 80 000 organizadores, personal de apoyo, miembros de la prensa y otras personas asisten desde el extranjero, y aproximadamente 11 000 atletas participan en los eventos, lo que genera una constante preocupación por la COVID-19. Entre otros problemas, el canal de Inteligencia de Riesgos de Everbridge supervisa e informa diariamente sobre el número de casos y contagios para proteger al personal y las operaciones de sus clientes afectados por los Juegos.

En el simposio sobre liderazgo global Road to Recovery de Everbridge, celebrado en la primavera de 2021 y que contó con sesiones magistrales a cargo de los expresidentes Bill Clinton y George W. Bush, la ex secretaria de Estado de EE. UU., Dra. Madeleine K. Albright, y el fundador de Virgin Group, Sir Richard Branson, el director de seguridad de la información del Comité Olímpico Neerlandés, Dimitri van Zantvliet Rozemeijer, se refirió a la preparación para los próximos Juegos: «Tuvimos que reinventar la forma de relacionarnos in situ con los patrocinadores y desarrollamos nuevas ideas para conectar con las sedes in situ y con los atletas en la Villa Olímpica cuando terminan de competir».

«Con la mirada de todo el mundo puesta en los Juegos de Verano de 2020, hemos movilizado nuestros recursos para aportar los mejores datos y prácticas de gestión con el fin de ayudar a las organizaciones a seguir teniendo capacidad de recuperación, mitigando las interrupciones derivadas de los eventos celebrados en Tokio», declaró el Dr. John Maeda, director de experiencia de Everbridge. «Las organizaciones necesitan una potente visibilidad de los eventos locales para anticiparse a los posibles impactos sobre las personas y las operaciones. Everbridge proporciona la tecnología más sofisticada de la industria para lograr la capacidad de recuperación de toda la empresa mediante la recopilación y el filtrado de información en rápida evolución a fin de proporcionar en tiempo real el estado de situación de manera más temprana, más precisa y más completa disponible hoy en día».

Con clientes en 18 países de APAC, las soluciones de Everbridge son utilizadas por las principales empresas con sede en APAC con un fuerte enfoque en los servicios financieros, la fabricación, la hotelería, el gobierno estatal y local, la salud y los servicios públicos, lo que permite crear un creciente ecosistema de resiliencia regional.

Los Juegos Internacionales de Verano de 2020 demuestran el valor que tiene la oferta de CEM de Everbridge a escala mundial, como continuación de una trayectoria en la que la tecnología de Everbridge se utiliza para mantener la seguridad de las personas durante algunas de las reuniones y eventos más grandes del mundo, incluidos los famosos partidos de fútbol del campeonato de Estados Unidos. Los organismos de seguridad pública de Estados Unidos y de todo el mundo adoptaron la plataforma de CEM para gestionar grandes aglomeraciones, recientemente por la ciudad de Nueva York para el desfile de Acción de Gracias de Macy's y la Nochevieja en Times Square, junto con la ciudad de Pasadena para el Desfile de las Rosas. La tecnología intervino el año pasado en el Big Game de Atlanta, en las maratones de Boston y Filadelfia, en el Desfile del Orgullo en San Francisco y en otras ciudades, y en el Martes de Carnaval de Nueva Orleans. Los responsables de la gestión de emergencias también confían en ella en situaciones meteorológicas graves, como el huracán Dorian en Florida, los incendios forestales de California y el ciclón Fani en la India.

Acerca de Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una empresa de software de nivel mundial que provee aplicaciones de software a empresas que automatizan y aceleran la respuesta operativa de las organizaciones ante eventos críticos para asegurar la seguridad de las personas y mantener el funcionamiento de las actividades comerciales (Keep People Safe and Businesses Running™). Durante las amenazas a la seguridad pública, tales como situaciones de un francotirador activo, ataques terroristas o condiciones climáticas severas, al igual que eventos de negocios críticos que incluyen salidas de servicio de TI, ataques cibernéticos u otros incidentes, como devoluciones de productos o interrupciones en la cadena de suministros, más de 5700 clientes globales confían en la Plataforma de Gestión de Eventos Críticos de la compañía para agregar y evaluar de manera rápida y confiable los datos de amenaza, localizar personas en riesgo y a aquellos que puedan responder y asistir, automatizar la ejecución de los procesos de comunicaciones predefinidos a través de la entrega segura a más de 100 modalidades de comunicación diferentes, y rastrear el avance en la ejecución de planes de respuesta. Everbridge presta servicios a 8 de las 10 ciudades más importantes de los Estados Unidos, a 9 de los 10 bancos de inversión más grandes con sede en los Estados Unidos, a 47 de los 50 aeropuertos más concurridos de América del Norte, a 9 de las 10 principales empresas consultoras mundiales, a 8 de los 10 fabricantes de automóviles más grandes del mundo, a 9 de los 10 proveedores de servicios sanitarios más grandes con sede en los Estados Unidos y a 7 de las 10 mayores empresas de tecnología del mundo. Everbridge tiene su sede en Boston y oficinas en 20 ciudades del mundo. Para obtener más información, visite www.everbridge.com

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas» comprendidas en la definición de las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995, que incluye aunque no taxativamente, declaraciones referidas a la oportunidad y tendencias anticipadas de crecimiento para nuestras aplicaciones de comunicaciones críticas y seguridad empresarial y nuestro negocio en general, nuestras oportunidades de mercado, nuestras expectativas con relación a las ventas de nuestros productos, nuestro objetivo de mantener el liderazgo en el mercado y ampliar los mercados en los que competimos por clientes, y el impacto anticipado en resultados financieros. Estas declaraciones prospectivas se realizan en la fecha de este comunicado de prensa y están basadas en nuestras expectativas, estimados, pronósticos y proyecciones actuales, así como también en las creencias y suposiciones de la gerencia. Términos como «expectativa», «anticipar», «debería», «cree», «previsión», «proyección», «objetivos», «estima», «potencial», «predice», «puede», «podrá», «podría», «pretende», variaciones de estos términos y sus formas negativas y expresiones similares tienen el fin de identificar estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales pueden incluir factores o circunstancias que están más allá de nuestro control. Nuestros resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos planteados o implícitos en declaraciones prospectivas por varios factores, que incluyen aunque no taxativamente, la habilidad de nuestros productos y servicios para alcanzar el desempeño esperado y satisfacer las expectativas de nuestros clientes; nuestra habilidad para integrar de manera exitosa negocios y activos que podamos adquirir; nuestra habilidad de atraer nuevos clientes y mantener e incrementar las ventas a clientes actuales; nuestra habilidad de incrementar las ventas de nuestra aplicación Mass Notification y/o la habilidad de incrementar las ventas de nuestras otras aplicaciones; desarrollos en el mercado de comunicaciones críticas dirigidas y contextualmente relevantes o el entorno normativo asociado; nuestras estimaciones de oportunidades de mercado y pronósticos de crecimiento podrían resultar imprecisos; en términos históricos no hemos sido rentables de manera uniforme y podríamos no lograr o mantener rentabilidad en el futuro; los largos e impredecible ciclos de ventas para nuevos clientes; la naturaleza de nuestro negocio nos expone a riesgos inherentes de responsabilidad; nuestra habilidad de atraer, integrar y retener personal capacitado; nuestra habilidad de integrar con éxito negocios y activos que podríamos adquirir; nuestra habilidad de mantener relaciones exitosas con nuestros socios de distribución y tecnología; nuestra habilidad de gestionar nuestro crecimiento de manera efectiva; nuestra habilidad de responder ante presiones competitivas; la responsabilidad potencial relacionada con la privacidad y seguridad de información personal identificable; nuestra habilidad de proteger nuestros derechos de propiedad intelectual y los otros riesgos detallados en nuestros factores de riesgo discutidos en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. («SEC»), que incluyen aunque no taxativamente nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020, presentado ante la SEC el 26 de febrero de 2021. Las declaraciones prospectivas incluidas en el presente comunicado de prensa representan nuestra opinión a la fecha de su publicación. No asumimos ninguna intención u obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a nueva información, eventos futuros u otros motivos. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de nuestros puntos de vista en ninguna fecha posterior a la de este comunicado de prensa.

Todos los productos de Everbridge son marcas registradas de Everbridge, Inc. en los EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210802005665/es/

CONTACT: Everbridge:

Jim gatta

Relaciones con la prensa

jim.gatta@everbridge.com

215-290-3799Joshua Young

Relaciones con los inversores

joshua.young@everbridge.com

781-236-3695

Keyword: united states japan north america asia pacific massachusetts

Industry keyword: telecommunications software networks data management technology mobile/wireless other technology security

SOURCE: Everbridge, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 08/02/2021 02:30 pm/disc: 08/02/2021 02:31 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210802005665/es

AP