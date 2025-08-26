En Arabia Saudita la pareja Cristiano Ronaldo-Georgina rompe tabúes

La pareja formada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, quienes acaban de anunciar su compromiso de boda, ilustra una apertura a dos velocidades en Arabia Saudita, donde la convivencia fuera del matrimonio se tolera con los extranjeros, pero sigue siendo impensable para los locales.

Aunque la ley de este reino conservador, que alberga los lugares más sagrados del islam, prohíbe formalmente las relaciones extraconyugales, su aplicación se ha flexibilizado en los últimos años, apuntan los expertos.

Las parejas extranjeras pueden ahora vivir juntas o compartir habitación en un hotel sin estar casadas, y los jóvenes sauditas de las grandes ciudades pueden verse libremente en lugares públicos mixtos, luego de décadas de estricta separación por sexos en esos mismos espacios.

La llegada en enero de 2023 a Arabia Saudita de la estrella portuguesa del balón y de su novia hispano-argentina, madre de dos de los hijos del futbolista, provocó las críticas de algunos internautas, que no veían con buenos ojos el hecho de que no estuvieran casados.

El anuncio de su compromiso a inicios de agosto, con la publicación de una foto de un anillo valorado en varios millones de dólares, relanzó el debate sobre su vida en concubinato.

Pese a las críticas, la pareja siguió haciendo alarde de su estilo de vida ostentoso y de glamour a través de Instagram, donde el quíntuple ganador del Balón de Oro es la personalidad más seguida en el mundo, con 662 millones de abonados, o en Netflix, donde ella es la protagonista de la docuserie "Soy Georgina".

- "Más flexibilidad y pragmatismo" -

"¿Cómo pudo la tierra de las dos mezquitas sagradas aceptar esta impureza durante dos años?", se preguntó un tal Raad Mohammed en X.

Este tipo de comentarios críticos, no obstante, fueron rápidamente ahogados por una avalancha de felicitaciones, mientras que los medios sauditas hacen la vista gorda.

Y es que los tiempos han cambiado en un reino donde el 70% de los sauditas tiene menos de 35 años, una evolución que, según Sebastian Sons, del laboratorio de ideas alemán CARPO, "se inscribe dentro de un marco de transformación social más vasto en Arabia Saudita".

"Aunque las reglas conservadoras permanecen, son hoy menos dominantes que antes y se aplican con más flexibilidad y pragmatismo", añade este experto a la AFP.

La rica monarquía del Golfo tomó en 2016 la decisión de reducir drásticamente el poder de su temida policía religiosa, que hasta entonces hacía cumplir rigurosamente la ley islámica.

Y aunque el concubinato sigue siendo tabú, se ha puesto fin a las leyes que obligaban a una separación de sexos en los lugares públicos.

Desde 2019, numerosos jóvenes sauditas de las grandes ciudades pueden mostrarse en pareja en cafés y restaurantes, donde antes había una entrada para hombres y otra para familias.

Bajo el impulso del príncipe heredero y dirigente de facto del reino, Mohamed bin Salmán, el ambicioso plan de reformas Visión 2030 pretende abrir el país y diversificar su economía, todavía muy dependiente del petróleo.

En ese sentido, ya se autoriza la presencia de turistas no musulmanes, y desde 2018 las mujeres pueden legalmente conducir.

- "Embajador ideal" -

Junto a las estaciones balnearias lujosas se han creado barrios dedicados al entretenimiento, al tiempo que los petrodólares atraen al país un flujo constante de estrellas internacionales y de grandes eventos deportivos.

Y Cristiano Ronaldo es el corazón de esta estrategia.

Desde su llegada a comienzos de 2023, una gran cantidad de futbolistas de mayor o menor renombre se han unido a la Saudi Pro League, y Arabia Saudita ha logrado la organización del Mundial de 2034.

"Cristiano Ronaldo ha adquirido un lugar preponderante en el fútbol saudita, donde es percibido a la vez como un modelo y un embajador ideal del ambicioso proyecto gubernamental para poner a Arabia Saudita en el mapa mundial del fútbol", asegura Sons.

En este contexto, no es extraño que se tolere la convivencia de la pareja, ni que se perdonen los excesos de Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta del Al Nassr.

En febrero de 2024, el delantero fue suspendido un partido por haberse tocado los genitales mirando al público, que coreaba el nombre de su gran rival, el argentino Lionel Messi.

Deslices que no han impedido a la estrella portuguesa renovar su contrato con el Al Nassr hasta 2027.