En archivos de caso Epstein, foto de expíncipe Andrés acostado con mujeres

La imagen lo muestra acostado sobre dos mujeres, cuyas identidades se han ocultado.

En tanto, Ghislaine Maxwell aparece en la parte superior de la foto, mirándolas desde arriba.

Según un análisis de Sky News, la imagen fue tomada en el salón de recepción de Sandringham House, la residencia de campo de la familia real británica.

Los documentos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia incluyen una foto de Bill Clinton sin camisa en un jacuzzi con una persona con el rostro oculto, según informes de medios estadounidenses. No está claro dónde se tomó la foto ni quién es la persona que está junto al expresidente, cuyo género y edad se desconocen.

Otras fotos muestran a Clinton nadando en una piscina junto a Ghislaine Maxwell; también hay otra persona con el rostro oculto. Los documentos también incluyen una foto de Epstein con Michael Jackson. (ANSA).