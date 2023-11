Por Lucinda Elliott y Horacio Córdoba

RIO GALLEGOS, Argentina, 18 nov (Reuters) - El bisabuelo de Catalina Cepernic, Jorge, due√Īo de una granja de ovejas en la solitaria patagonia argentina, fue el primer miembro de la familia en ser conquistado por las ideas de Juan Domingo Per√≥n, el expresidente que fund√≥ el movimiento pol√≠tico m√°s poderoso del pa√≠s.

Las propuestas de Per√≥n de mediados de la d√©cada de 1940 de mejores condiciones de trabajo, salarios y pensiones estatales resonaron en Jorge, se√Īal√≥ su familia, que escuchaba los discursos del l√≠der carism√°tico en la radio desde su granja en este rec√≥ndito punto de Sudam√©rica.

Los Cepernic siguen siendo una familia peronista, dijeron a Reuters tres generaciones del clan, pero su apoyo al movimiento ha flaqueado.

Eso podr√≠a ser una se√Īal de alerta antes de la elecci√≥n presidencial del domingo, que los sondeos de opini√≥n sugieren que ser√° muy pareja y en la que el Gobierno peronista enfrenta la posibilidad de ser derrotado por un libertario radical volcado a la pol√≠tica hace solo tres a√Īos.

Catalina, de 27 a√Īos, planea apoyar al peronismo, pero dijo que cre√≠a que muchos en la familia, que a√ļn viven en la granja original y sus alrededores, votar√≠an en blanco, lo que luego fue confirmado en entrevistas con su padre, su t√≠a y su abuelo, hijo del fallecido Jorge.

"Algunos van a votar por (Sergio) Massa", el candidato peronista, dijo Catalina desde su hogar en la sure√Īa provincia de Santa Cruz.

El peronismo ha tratado de preservar las promesas de justicia social de Perón, pero es un movimiento nebuloso y cambiante que a lo largo de las décadas ha elegido sus políticas de entre todo el espectro ideológico. Ha gobernado Argentina durante más de la mitad del tiempo desde la primera presidencia de Perón en la década de 1940 y ha sido el partido gobernante desde el 2019.

Ahora su candidato presidencial, el ministro de Econom√≠a Sergio Massa, se enfrenta a la posibilidad real de ser derrotado en el balotaje del domingo con Javier Milei, un libertario de extrema derecha que quiere reducir el tama√Īo del Estado y "detonar" el status quo pol√≠tico.

Esto sucede en medio de la peor crisis económica del país en dos décadas, con la inflación en 143% anual, dos quintas partes de los argentinos en la pobreza y una recesión a la vuelta de la esquina. Muchos culpan a los peronistas por estos problemas, en particular al poderoso ala de centroizquierda del movimiento.

Hasta los partidarios tradicionales del peronismo se muestran ap√°ticos.

Catalina recuerda la emoci√≥n cuando, a los siete a√Īos, acompa√Īaba a su bisabuelo a votar. Ahora se siente desilusionada y dice que est√° apoyando al peronismo solo por miedo a Milei, citando su plan para limitar el acceso a los abortos.

"En mi casa siempre estuvo presente la política", dijo. "Hoy no me identifico, la verdad, con el peronismo y no puedo saber si las propuestas que hoy tiene se acercan a lo que era el peronismo", agregó.

"un reflejo de la sociedad"

Marcela Cepernic, de 52 a√Īos, la t√≠a de Catalina, dijo que a lo largo de los a√Īos ha votado mayormente por el peronismo y partidos de izquierda, pero que en esta elecci√≥n "no tiene el est√≥mago" para votar a Massa debido a la cr√≠tica situaci√≥n de la econom√≠a del pa√≠s.

"Yo crec√≠ en una familia peronista (y) voy a votar en blanco", dijo Marcela, una docente jubilada, desde la helader√≠a que tiene en El Chalt√©n, una peque√Īa ciudad en Santa Cruz.

Marcela cita un refr√°n repetido de que Massa, de 51 a√Īos, es un pol√≠tico de todos los colores, algo que ha sido usado tanto para criticarlo como inconsistente como para elogiarlo como flexible y dispuesto a llegar a todos los partidos pol√≠ticos.

"A veces Massa es peronista, a veces no. Ni de derecha, ni de izquierda. Se acomoda a lo que m√°s le conviene", dijo.

La pérdida de fervor político de la familia con el paso del tiempo es ilustrativo de un cambio importante en Argentina, con el activismo mutando en resignación.

"Nuestra familia de una forma es un reflejo de la sociedad", dijo Juan Manuel Cepernic, de 54 a√Īos, el padre de Catalina. "Mis hijos no participan en la pol√≠tica", agreg√≥, desde R√≠o Gallegos, una ciudad atravesada por el viento y el fr√≠o que oficia de centro de transporte y capital de la provincia.

Santa Cruz es un basti√≥n de los expresidentes Cristina Fern√°ndez de Kirchner y su fallecido esposo N√©stor Kirchner, que gobernaron a la Argentina entre el 2003 y el 2015. Los Kirchner han sido la fuerza pol√≠tica dominante dentro del peronismo desde el comienzo del siglo, aunque su agenda populista dividi√≥ de forma marcada a la opini√≥n p√ļblica y su base de poder est√° menguando.

El peronismo "se siente vac√≠o de contenido", dijo Juan Manuel que, si bien prefiri√≥ no decir a quien pensaba votar, se√Īal√≥ que "yo no votar√≠a a Milei en mi vida".

"Discuten personas, no temas", explicó, crítico, sobre la lógica imperante en el peronismo actual.

"todos apoy√°bamos al peronismo"

La vida de los Cepernic ha estado atravesada por el peronismo.

El proyecto de una represa hidroel√©ctrica estatal en Santa Cruz, que cuenta con el financiamiento de China, est√° dedicada a la memoria del viejo Jorge Cepernic, que muri√≥ en 2010. De sus ra√≠ces agr√≠colas se convirti√≥ en un activista peronista y luego gobernador de Santa Cruz en 1973, durante la tercera y √ļltima presidencia de Per√≥n.

Jorge fue encarcelado durante la dictadura militar de 1976-1983, cuando las fuerzas armadas intentaron, una vez m√°s en Argentina, borrar todos los trazos del peronismo de la vida p√ļblica.

"Recuerdo cuando era chico que mi abuelo estaba en la cárcel porque él pensó distinto", dijo Juan Manuel.

Cuando la democracia fue restaurada en 1983, todos en la familia apoyaban al movimiento peronista.

Su padre Marcelo se present√≥ como candidato del partido para la alcald√≠a de R√≠o Gallegos ese a√Īo y gan√≥, sirviendo hasta 1987.

Marcelo, ahora de 78 a√Īos, luego hizo campa√Īa para llevar justicia a las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares durante la dictadura. La compa√Īera de f√≥rmula de Milei, Victoria Villarruel, ha cuestionado esos juicios y defendido a oficiales hallados culpables de cr√≠menes de lesa humanidad.

"Milei me asusta", dijo Marcelo a Reuters. Sin embargo, por la primera vez en los 40 a√Īos de la vuelta de la democracia planea votar en blanco. Admiti√≥ que siente que estar√≠a traicionando su deber c√≠vico, dada la historia familiar.

"Para m√≠ (Massa) es un gran impostor, un farsante. √Čl ha pasado por (la) UCEDE, un partido de extrema derecha", dijo Marcelo. "Milei est√° absolutamente desequilibrado, yo no quiero ser responsable de ninguno de los dos casos dirigiendo el pa√≠s", agreg√≥.

Marcela, su hija due√Īa de la helader√≠a, dijo que hab√≠a cierta desilusi√≥n en su familia de que su generaci√≥n no sea tan pol√≠ticamente activa, pero ella siente que en la actualidad ning√ļn partido refleja de manera real sus aspiraciones.

"Tenemos la pol√≠tica en las venas, pero no hay ning√ļn espacio que me represente", explic√≥.

(Reporte de Lucinda Elliot en Buenos Aires y de Horacio Córdoba en Río Gallegos; Escrito en español por Maximilian Heath; Editado por Lucila Sigal)