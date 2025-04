En ausencia de Sinner, la jerarquía del tenis pierde la brújula

Ausente el N.1 Jannik Sinner, que cumple una sanción de tres meses por dopaje, la jerarquía del circuito ATP parece haberse quedado sin referente y tenistas como Alcaraz, Djokovic y Zverev acumulan malos resultados desde que no juega el italiano.

"Los últimos meses han sido raros. Jannik no ha jugado, yo he jugado muy mal, Carlos (Alcaraz) tampoco", resumió Zverev al llegar a Montecarlo para el primer gran torneo de la gira de tierra batida.

El alemán esperaba que con la temporada de arcilla se volviese "a una cierta normalidad, con tres o cuatro jugadores dominando" el circuito, pero apenas tres días más tarde, el propio Zverev se despidió de Montecarlo a las primeras de cambio tras perder en su debut contra el italiano Matteo Berretini el martes.

- "Unos meses muy raros" -

Zverev ha reconocido que la derrota en la final del Abierto de Australia frente a Sinner en enero pasado le dejó muy tocado. Desde entonces, el alemán ha ganado solo seis de sus últimos doce partidos y no tiene resultados destacados, más allá de dos cuartos de final en Buenos Aires y Rio y unos octavos en Miami.

"Es el peor periodo desde mi lesión (en Roland Garros en 2022)", reconoció Zverev en rueda de prensa tras perder contra Berretini.

En Melbourne, Sinner jugó su único torneo hasta ahora en la temporada antes de llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para cumplir una sanción de tres meses por un positivo a un anabolizante en marzo de 2024.

El italiano de 23 años, que atribuyó el positivo a una contaminación accidental con una crema, puede volver al circuito en el Masters 1.000 de Roma, del 7 al 18 de mayo. Pase lo que pase hasta entonces, regresará manteniendo el N.1 mundial.

- "La presión me ha matado" -

Carlos Alcaraz ha reconocido también que la ausencia del italiano le ha afectado: "Mucha gente me habla de las opciones de ser número 1 al no jugar Sinner y esa presión, probablemente, de alguna manera me ha matado", declaró el N.3 recientemente en una entrevista a The Independent.

"Estoy demasiado lejos de Jannik. Lo único que quiero es jugar. Ese es el objetivo", añadió un Alcaraz que está a más de 3.000 puntos del italiano en el ranking.

A diferencia de Zverev, Alcaraz ya ha ganado un torneo este año, en Róterdam a comienzos de febrero, pero en las últimas semanas acumula decepciones, como en Miami, donde perdió en su debut en segunda ronda, o antes en Indian Wells, donde llegó a semifinales pero sin haberse enfrentado a ningún tenista del Top 10.

Dos torneos que el discípulo de Juan Carlos Ferrero ya tiene en su palmarés, que incluye también cuatro Grand Slams pese a su juventud (21 años).

En el caso de Novak Djokovic (37 años), ex N.1 mundial con el récord de Grand Slams (24), su irregularidad se explica sobre todo por la edad.

- "Torneos más abiertos" -

En Australia tuvo que abandonar en semifinales por un problema muscular en la pierna izquierda, en Doha e Indian Wells cayó en su debut y en Miami alcanzó la final, pero el joven checo Jakub Mensik le privó de conquistar su 100º título en su carrera.

"Cuando golpeas bien a la pelota y ganas partidos, es un sentimiento maravilloso. Evidentemente, cuando juegas menos bien y pierdes pronto en los torneos, las dudas aparecen", admitió el serbio, actual N.5 de la ATP.

En esos momentos difíciles, "hay pequeñas voces en tu interior que te hacen dudar" de continuar o no como tenista profesional, añadió Djokovic.

Este desbarajuste en la jerarquía del tenis masculino ha beneficiado a otros tenistas, como el británico Jack Draper (N.6), que ganó el título en Indian Wells, o el ya mencionado Mensik (N.23) en Miami, quienes lograron sus primeros títulos en torneos Masters 1.000, los más importantes tras los cuatro Grand Slam.

"Está más abierto que nunca, te dices que todo es posible", resumió el veterano Richard Gasquet (N.164) tras superar la primera ronda en Montecarlo.

Opinión que comparte Alcaraz: "Actualmente, los cuadros (de los torneos) están más abiertos. Veo muchos jugadores capaces de hacer cosas interesantes en tierra. ¡La temporada se presenta interesante!".

