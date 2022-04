En bolivia, una batalla por un glaciar "condenado a desaparecer"

Por Mónica Machicao

LA PAZ, 21 abr (Reuters) - En las monta√Īas de las altas llanuras occidentales de Bolivia, donde la nieve yace polvorienta sobre la oscuridad de rocas que se elevan en un cielo gris duro, cient√≠ficos y escaladores est√°n luchando por el futuro de un glaciar moribundo que se ha convertido en un atractivo pol√©mico para los turistas. El glaciar Charquini, a unos 20 kil√≥metros de La Paz, la capital administrativa del pa√≠s, se asienta en la Cordillera Real, una cadena monta√Īosa que divide el Amazonas y las tierras bajas del altiplano andino.

Ha estado desapareciendo r√°pidamente, perdiendo unos 1,5 metros de espesor cada a√Īo, seg√ļn la Universidad Mayor de San Andr√©s (UMSA) y el Instituto Franc√©s de Investigaci√≥n para el Desarrollo, reflejando problemas m√°s amplios que enfrentan los glaciares en los Andes.

En los √ļltimos a√Īos tambi√©n ha comenzado a atraer turistas, con los gobiernos locales cobrando una tarifa a los visitantes. Algunos han hecho snowboard en el glaciar, preocupando a los cient√≠ficos que dicen que el aumento de la actividad acelerar√° el declive del glaciar.

"Estamos frente a un glaciar muy sensible, desbalanceado y que est√° pr√°cticamente condenado a desaparecer", dijo Edson Ram√≠rez, m√©dico en glaciolog√≠a de la UMSA, quien se√Īal√≥ que el turismo responsable es necesario para preservarlo.

"Es un glaciar que está sufriendo ahora un proceso de derretimiento, producto de los cambios globales, es decir, incrementos de temperatura y modificaciones en términos de las precipitaciones sólidas, nieve".

Los glaciares en la Cordillera Real comenzaron a perder masa al final de la edad de hielo en el siglo XVII, pero este proceso se ha acelerado con el calentamiento global, dicen los científicos.

El Charquini ya ha perdido tres cuartas partes de su masa original. Algunos, sin embargo, sostienen que las monta√Īas y los glaciares pertenecen a todos los bolivianos y deben ser disfrutados y explorados.

"Respecto al calentamiento global, lo que est√° pasando nos est√° afectando, pero mientras tengamos nuestras monta√Īas, nuestras riquezas, yo quisiera que vengan", dijo Ivette Gonzales, una ind√≠gena 'cholita' y famosa escaladora mientras caminaba cerca del glaciar.

"Aprovechemos nuestras monta√Īas".

El an√°lisis de datos satelitales de la UMSA muestra c√≥mo los glaciares han retrocedido en las √ļltimas d√©cadas.

Las nevadas se han reducido, obstaculizando la acumulación de masa de los glaciares, así como la disminución de los depósitos de agua que alimentan las principales ciudades de las tierras altas como El Alto.

Bernardo Guarachi, de 69 a√Īos, ha estado escalando las monta√Īas desde que ten√≠a 18 a√Īos. Dijo que cuando era m√°s joven el Charquini lleg√≥ a varios kil√≥metros por debajo de donde lo hace ahora. Como ha retrocedido, ha dejado una laguna donde antes solo hab√≠a hielo.

"Miren cu√°nto ha retrocedido. Es tremendo y no solamente Charquini, sino todas las monta√Īas est√°n en las mismas condiciones", dijo Guarachi.

"Ver de esta manera a la monta√Īa no me agrada, mira c√≥mo est√°, ya desapareci√≥ la mitad". (Reporte de M√≥nica Machicao, Sergio Limachi and Santiago Limachi; Escrito por Adam Jourdan y Daniel Ramos; Editado por Nicol√°s Misculin)