En Brasil están activas 1100 empresas italianas, un récord

La Guía, una herramienta gratuita diseñada para apoyar la internacionalización de las empresas italianas, ofrece un análisis detallado de las oportunidades de inversión, incluyendo tanto los sectores tradicionales como los emergentes con mayor potencial de crecimiento. Dos apéndices también ofrecen una introducción al marco regulatorio brasileño y una lista actualizada de las pymes y grandes empresas italianas ya presentes en el país.

El lanzamiento se realizará en Milán el 21 de octubre por la Región de Lombardía y en Roma por Confindustria (la Cámara Industrial) el 23 de octubre, con el apoyo institucional de Sace, Simest, Promos Italia y Assolombarda.

La Guía es una herramienta útil y gratuita. Un estudio realizado con GM Venture y KPMG reveló que la presencia italiana en Brasil ha crecido significativamente en los últimos dos años.

Actualmente, aproximadamente 1100 empresas italianas operan en Brasil, lo que demuestra un creciente interés en este mercado, comenta el embajador italiano, Alessandro Cortese. "Los sectores analizados son diversos, pero observamos un interés particular en la agroindustria, la energía y los biocombustibles, las infraestructuras, los bienes de consumo, la movilidad sostenible, la industria farmacéutica y la salud", explica Graziano Messana, socio director de GM Venturev.

"La Guía representa un punto de referencia concreto para las empresas italianas que buscan entrar o expandirse en el mercado brasileño", añade. (ANSA).