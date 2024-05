En brasil, un agricultor destrozado por las inundaciones llora la pérdida de sus animales y sueños

Por Lisandra Paraguassu y Leonardo Benassatto

PORTO ALEGRE, Brasil, 15 mayo (Reuters) - La desesperación en los ojos de Nilton Muradaz Junior es inconfundible cuando mira el inmenso lago que una vez fue su granja y su hogar, pero que ahora apenas hay señales de los animales, equipos y edificios que perdió en las inundaciones que devastaron el estado más meridional de Brasil.

"Es desgarrador que nos arrebaten el sueño y la vida que hemos creado aquí. Ni siquiera tengo palabras", dijo Muradaz Junior, cuyo rebaño se redujo a 13 cabezas. Sólo sobrevivieron cuatro de sus 20 pura sangre ingleses.

Las fuertes lluvias en el estado de Rio Grande do Sul han provocado que ríos y lagos alcancen los niveles más altos de su historia, matando a 149 personas y desplazando a otras 538.000, según las autoridades.

"No es sólo una pérdida económica, sino la pérdida de un sentimiento: plantar una plantita, tener un caballito ahí al que le tenías cariño y ahora ya no tienes. No puedo ni expresarlo", confesó Muradaz Junior.

El agricultor explicó que no sabe por dónde empezar a reconstruir su vida hasta que pueda evaluar completamente los daños causados por las inundaciones.

"La gente tiene que concienciarse sobre el cambio climático lo antes posible para que aún tengamos una oportunidad de que esto no vuelva a ocurrir de una forma aún más grave", advirtió. (Reporte de Lisandra Paraguassu y Leonardo Benassatto; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

