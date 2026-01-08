En Caracas los familiares de los detenidos esperan frente a la cárcel Rodeo

Hicieron esta declaración a varios medios de comunicación mientras los familiares se congregaban frente a la cárcel Rodeo I, a 52 kilómetros de Caracas, enfatizando que muchos reclusos padecen graves problemas de salud, tanto físicos como mentales, que requieren tratamiento urgente.

"Rogamos a Dios por una liberación completa y por la apertura de las cárceles para todos", declaró la activista Margareth Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, señalando que aún no se recibió ninguna comunicación oficial de las autoridades penitenciarias.

Yovanka Avila, familiar de un preso y portavoz del Comité, también explicó que no tiene las listas de posibles beneficiarios, pero mantiene la esperanza. (ANSA).