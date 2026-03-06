En Chile, 44% considera exagerado el "gobierno de emergencia" de Kast

Los datos corresponden a la última entrega de DataInfluye sobre las expectativas ante la administración del republicano que asume el 11 de marzo y el legado del presidente progresista Gabriel Boric, en el contexto de una tensionada semana en Chile por el proyecto de cable transoceánico hacia Asia, entre ambas coaliciones.

Respecto al diagnóstico sobre el país, un 25% sostiene que la idea de gobierno de emergencia es completamente exagerada y un 19%, que no refleja la situación del país; en contraparte, un 31% afirma que refleja bien la situación y un 16%, que la describe parcialmente.

Sobre las expectativas, un 12% cree que su situación personal en el nuevo gobierno será "mucho mejor" y un 26%, "algo mejor". Un 32% cree que será desfavorable; un 18% afirma que será "mucho peor" y 14%, "algo peor".

Respecto del gobierno de salida del frenteamplista Gabriel Boric, un 44% considera que dejará un legado importante, contra un 46% que responde "no".

Entre los logros destacados, un 26% menciona la reducción de la jornada laboral a 40 horas; un 18%, la aprobación de la reforma de pensiones; un 20%, el copago 0 en la salud pública; y un 18%, el aumento del salario mínimo a más de 500.000 pesos (US$554).

En términos de evaluación, un 36% aprueba la conducción de Boric, mientras un 53% la desaprueba. La situación económica hoy es calificada de mala o muy mala por un 32% y de buena o muy buena (ANSA).