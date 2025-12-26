En Chile, Navidad con incendios y ola de calor

Aunque solo en dos regiones del país (de las 16) sigue vigente la alerta roja, a nivel nacional hay nueve focos de incendios forestales que se mantienen en combate, de acuerdo a la información que entrega la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

En la región central de O'Higgins, 400 personas debieron ser evacuadas, resultando dos viviendas destruidas y cerca de 160 hectáreas afectadas por el fuego. Además, hay otro foco con alerta amarilla en la zona, comuna de Litueche, que ya ha arrasado con 765 hectáreas.

En la región del Maule sigue en combate un incendio activo desde el miércoles pasado con 1.127 hectáreas consumidas que obligó a la evacuación de más de diez sectores habitados y deja como saldo dos viviendas y dos bodegas consumidas y cinco brigadistas con lesiones menores.

La temporada de incendios en Chile ya dejó un voluntario de bomberos fallecido el sábado pasado, debido a un derrumbe durante el combate a un siniestro que afectó a un conjunto de viviendas en la capital.

La ola de calor que ha afectado a todo el país, especialmente a la zona central, marcó un nuevo récord: fue la segunda Navidad más cálida de la historia con 34 grados en Santiago Centro, siendo superada solo por 2023, cuando se llegó a 35,7°. A partir de este sábado y hasta fin de año se proyectan temperaturas que rondarán los 35° en la capital chilena. (ANSA).