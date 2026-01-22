En Colombia, 257 niños reclutados por grupos armados ilegales

La cifra es menor en comparación con los datos de 2024, cuando el país fue testigo de 651 casos de menores de edad que fueron involucrados en la confrontación interna.

De acuerdo con esa institución que vela por los derechos humanos, el 62% de los menores de edad que fueron reclutados eran niños y el 38% niñas. De ese total, el 45% eran indígenas y el 8% afrodescendientes.

A las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) se les atribuye el 47,1% de los casos de reclutamientos de menores de edad, seguido del 15,6% de disidencias sin identificar, el 11,7% del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el 8,2% al llamado Clan del Golfo.

Los departamentos donde se registraron más casos fueron Cauca (suroeste, 93), Antioquia (noroeste, 25), Chocó (noroeste, 22), Huila (sur, 15), Norte de Santander (noreste, 10), Valle del Cauca (suroeste, 10) y Arauca (este, 8).

"Cada menor de edad que se aleja de su entorno para ir a la guerra es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar", afirmó la Defensoría del Pueblo, que señaló que se trata de "una grave infracción al derecho internacional humanitario" (ANSA)