En Colombia, el izquierdista Cepeda sigue liderando los sondeos presidenciales

La medición, hecha a 2.473 personas mediante entrevista y con un margen de error del 2,3%, se publicó la misma semana que se divulgó el sondeo realizado por la firma Invamer para otros medios de comunicación, que también mostró a Cepeda como el favorito con el 37,1%, seguido de de la Espriella con el 18,2% y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López (independiente de centro) con el 11,7%.

Las votaciones para elegir al sucesor de Gustavo Petro se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo, mientras que el próximo 8 de marzo se realizarán los comicios electorales para escoger un nuevo Congreso y las internas presidenciales de tres colectividades.

En caso de balotaje, que se realizaría el 21 de junio, Cepeda vencería a todos sus rivales: a de la Espriella con el 38% sobre el 33% del candidato ultraderechista y a Valencia con el 40% frente al 25% que obtendría la candidata del Centro Democrático, según la encuesta de GAD3 Colombia.

De acuerdo con el censo electoral divulgado por la Registraduría, el total de colombianos habilitados para votar alcanza los 41.287.084 de personas; de ese total, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735, hombres. (ANSA).