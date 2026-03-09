En Colombia, la izquierda y la derecha se afianzan en el Congreso

Mientras el oficialista Pacto Histórico obtenía 4.257.328 votos (el 22,85% del total) contabilizado el 95,74% de las mesas, lo que podría significarle pasar de 20 a 25 escaños en el Senado y un número alto pero aún por definir en la Cámara de Representantes (diputados), el Centro Democrático (derecha de oposición) se quedaría con unas 15 curules en la cámara alta (2.918.039 votos, correspondiente al 15,66%) y sería la segunda fuerza en diputados.

El partido fundado alrededor de los ideales y la figura del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) además instaló a su candidata, Paloma Valencia, como la ganadora de las internas de la derecha en la llamada Gran Consulta por Colombia, al obtener 3.199.448 votos, una aplastante victoria sobre los otros ocho aspirantes y un campanazo de alerta para las presidenciales.

Por su parte, los partidos tradicionales y fuerzas de centro y centro derecha retrocedieron en las votaciones de Congreso, al perder escaños en Senado y Cámara, como le ocurrió a movimientos como Cambio Radical, que pasaría de tener 11 senadores a siete, o el Partido Conservador, que se quedaría con 10 congresistas cuando tenía 15.

Aunque más del 98% de los votos en la Cámara de Representantes ya habían sido computados, los resultados y la cifra de escaños por partido se conocerán en los siguientes días, cuando se revise quiénes ganaron en los 32 departamentos y en Bogotá, por ser una elección regional.

Valencia, la ganadora de la interna de la derecha, validó su triunfo y el arribo en firme a la candidatura presidencial con un discurso en el que alabó al expresidente Uribe, de quien dijo: "Dejó una huella que yo pienso seguir", al tiempo que calificó el gobierno de Gustavo Petro de ser el "más corrupto de la historia de Colombia".

Reiteró su crítica a la política de "paz total" y a cambio, ofreció traer de vuelta la seguridad democrática de Uribe, a la que vistió con un nuevo lenguaje y llamó "seguridad total"; además, recordó a su compañero de Senado Miguel Uribe, asesinado a mediados del año pasado cuando realizaba campaña de cara a las presidenciales.

En la otra orilla, se situó el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, quien encabezó el triunfo electoral del Pacto Histórico en las votaciones al Congreso, al sostener que la victoria dominical era el inicio del segundo tiempo de la izquierda en el poder.

"Hoy comienza nuestro segundo tiempo. Con una bancada fuerte y comprometida, iniciaremos una nueva etapa de transformaciones. Profundizar los cambios, se lo decimos a nuestros adversarios, no es ningún extremismo, ni significa dividir al país, significa hacerlo apenas más justo, más próspero y más humano", afirmó el senador y candidato presidencial, el favorito según las encuestas.

Cepeda sostuvo que: "Somos la principal fuerza política de Colombia". La más influyente y la que cuenta con la mayor bancada hoy por hoy en el Senado y en la Cámara de Representantes".

El senador sostuvo que el triunfo del Pacto Histórico "le pertenece al pueblo colombiano", al resaltar que la izquierda ha sido fiel a sus promesas y ha estado del lado de los intereses de los menos favorecidos. (ANSA).