Por Nidal al-Mughrabi

GAZA, 15 nov (Reuters) - Un niño pregunta insistentemente por sus padres y quiere levantarse y andar, pero sus padres están muertos y le han amputado las piernas.

Esa es la difícil situación de Ahmed Shabat, un niño de cuatro años cuyos padres murieron cuando su casa en la ciudad de Beit Hanoun, en el extremo nororiental de la Franja de Gaza, fue impactada por un ataque aéreo israelí.

"El niño pregunta todos los días. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi madre? Todos los días. Pero intentamos por todos los medios que olvide y se adapte a la situación en la que se encuentra", dijo el tío de Ahmed, Ibrahim Abu Amsha, que se ha convertido en su tutor.

Abu Amsha explicó que la fuerza de la explosión arrojó al niño contra una casa vecina y mató a 17 miembros de la familia en total. El único superviviente fue el hermano de Ahmed, de dos años.

Más de 52.000 personas vivían en Beit Hanoun antes de la guerra. Apenas queda un edificio habitable en pie, según un reportaje publicado en el diario israelí Yedioth Ahronoth por el veterano reportero israelí Nahum Barnea, a quien el Ejército israelí llevó a verlo el sábado.

Abu Amsha dijo que él y otros miembros de su familia acogieron a los dos niños en su casa del campo de refugiados de Nuseirat, en otra parte de la franja, al sur de la ciudad de Gaza, y que ésta fue golpeada por otro ataque israelí.

Las dos piernas de Ahmed sufrieron heridas catastróficas. Con la vida del niño en peligro, fue trasladado al hospital Shuhada al-Aqsa de Deir al-Balah, una ciudad más al sur, donde el cirujano ortopédico Dr. Ahmed Zayyan se hizo cargo de él.

"Recibimos a este niño con heridas recientes. Tenía las extremidades inferiores amputadas", declaró el médico en el hospital el sábado, mientras se preparaba para operar a Ahmed.

El Dr. Zayyan dijo que el hospital estaba desbordado con otros pacientes gravemente heridos, y que la operación de Ahmed no tendría lugar en un quirófano adecuado, sino en una sala utilizada normalmente para los partos.

"Vamos a proceder a la amputación de la extremidad inferior debido a las graves laceraciones sufridas en la pierna derecha. La amputación es por encima de la rodilla. Lo mismo para la pierna izquierda", dijo.

"¿qué ha hecho?"

Durante la operación, el Dr. Zayyan habló de los retos de una operación tan grave en un niño pequeño, y de lo dura que ha sido la guerra para el personal del hospital.

"El personal médico está agotado. Falta personal. Algunos fueron martirizados o heridos, ya sean médicos, enfermeras o anestesistas", dijo.

"La operación de un niño es difícil porque hay que precisar la localización de la vena, la arteria y los nervios, y aislarlos y separarlos, lo que lleva tiempo.

"Intentamos llevarla a cabo lo más rápido posible, para suministrar al niño la sangre que perdió cuando se lesionó (...) Esperamos lo mejor".

Ahmed se está recuperando. Junto a su cama, su tío le acaricia la cara y le da un auto de juguete, pero el niño lo tira.

"Me lo ha pedido varias veces, quiere levantarse de la cama y caminar. Me lo ha pedido más de una vez, y le he dicho que debemos esperar a que se sienta mejor de la pierna, o después de tomar la medicina", dijo Abu Amsha.

"No siente que haya perdido las piernas, pero tendremos que esforzarnos mucho, igual que intentamos que olvide a sus padres, para que olvide esto".

La guerra fue desencadenada por un ataque de militantes del grupo islamista Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre, en el que mataron a unas 1.200 personas, incluidos bebés y niños, y llevaron a más de 200 a Gaza como rehenes, según cifras de Israel.

Israel prometió destruir a Hamás y lanzó un ataque aéreo, marítimo y terrestre contra la densamente poblada Gaza, que ha matado a más de 11.000 personas, la mayoría mujeres y niños, según funcionarios sanitarios gazatíes.

Israel culpa de las víctimas civiles palestinas a Hamás, al que acusa de esconderse entre la gente corriente para utilizarla como escudo. Hamás lo niega. Las Naciones Unidas y los grupos internacionales de ayuda hablan de catástrofe humanitaria en Gaza.

"El niño no sólo perdió a sus padres, también perdió sus piernas", dijo Abu Amsha. "Sigue siendo un niño. ¿Qué ha hecho para merecer esto?". (Escrito por Estelle Shirbon; Editado en Español por Ricardo Figueroa)