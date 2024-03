"¡Es un poco como el zorro en un gallinero!" Ducati logró dar un golpe sobre la mesa al fichar a su equipo satélite al hexacampeón del mundo de MotoGP Marc Márquez, pero ahora el español podría desestabilizar a la escudería principal y al doble vigente campeón italiano Francesco Bagnaia.

Incluso si él lo niega, el catalán de 31 años, que llega a su nuevo equipo tras haber pasado toda su carrera en Honda, podría redistribuir las cartas en la lucha por el título mundial en la categoría reina.

"La llegada de Márquez a Ducati -donde compartirá equipo con su hermano Álex- va a traer un poco de picante, es un zorro en un gallinero", valora a la AFP Randy le Puniet, expiloto francés de MotoGP (2006-2013) y hoy comentarista en Canal+ Francia.

La mayoría de los expertos ven al español como el rival principal de 'Pecco' Bagnaia, que dispondrá todavía de una moto más potente en su búsqueda por el triplete.

"Creo que Márquez puede ir a luchar por el título pero Ducati hará todo lo posible para que haya una gran diferencia entre su moto (Gresini) y la oficial. Por lo pronto, no tendrá la moto 2023 de Bagnaia sino la de Johann Zarco, que ya tenía menos progreso, así que van a intentar atarlo", valora De Puniet.

"Pero, ¿será suficiente? Si reencontramos al Márquez de antaño, que no cae, que tiene confianza... ¡Tendrán un problema!", añade.

En cualquier caso, tras 11 temporadas en Honda de las cuales las últimas cuatro han sido muy complicadas, multiplicando sus caídas, el catalán tendrá que adaptarse en Ducati y domar la Desmosedici GP23.

- "Recuperar la confianza" -

"Comprendo las expectativas de los aficionados y entiendo que crean en mí pero hay otro punto de vista, la realidad. Y la realidad es que salgo de cuatro años superdifíciles, tengo que recuperar la confianza. Veis que intento abordar bien la pretemporada, con calma, intento comprender la moto ¿Por qué? Porque lleva su tiempo", explicó durante los ensayos en Catar.

"Aquí, desde el principio me sentí más libre sobre la moto, con más confianza, he jugado más con el cuerpo y eso fue ya un avance. Llegaré a circuitos donde he pilotado un cierto tipo de moto durante 11 años, tendré un instinto, pero poco a poco voy a tener que cambiarlo".

Sus primeras vueltas de pista durante los entrenamientos de pretemporada en Malasia y después en el emirato del Golfo han sido prometedoras, pero Márquez todavía no ha hecho temblar los cronómetros. El español rechaza hablar de victorias y se concentra en el hecho de "reencontrar el placer sobre la moto" tras las últimas temporadas frustrantes.

A sus 31 años, el español será uno de los veteranos de la parrilla, pero intentará plantar cara a la nueva generación, liderada por Bagnaia (Ducati), el subcampeón Jorge Martín (Ducati-Pramac) o Marco Bezzecchi (Ducati-VR46).

"Los años pasan y llegan pilotos jóvenes. Son más frescos, más rápidos y es algo natural. Hay que entender cómo adaptarse a la situación. En especial hay dos o tres en Ducati que pilotan muy bien. Intento aprender de ellos, lleva su tiempo y es difícil", valoró Márquez. "Veremos si consigo acercarme a ellos poco a poco pero ese no es mi objetivo. Si mi objetivo fuera ganar, habría una gran frustración".

Difícil creer a pesar de todo que el seis veces campeón del mundo, vencedor de 59 Grandes Premios en MotoGP y que no gana desde finales de 2021, no cuente con ganar carreras y meterse en la lucha por el título.

