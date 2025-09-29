En duelo en la cima Gabigol vuelve al Maracaná para retar a su Fla con el Cruzeiro

Gabigol, uno de los mayores ídolos de la historia del Flamengo, regresa el jueves por primera vez al estadio Maracaná para enfrentar a su antiguo equipo con el Cruzeiro, en un pulso entre los dos primeros clasificados del Brasileirão.

Mayor artillero del Flamengo del siglo XXI, con 161 goles en seis años (2019-2024), Gabriel Barbosa intentará silenciar a una afición que lo considera un héroe.

Su agónico doblete en la final de la Copa Libertadores 2019, ganada 2-1 por el Mengão frente a River Plate, es inolvidable, así como su tanto en la final continental de 2022, que decidió un triunfo 1-0 ante el Athletico Paranaense.

Gabigol, de 29 años, retorna tras cumplir suspensión y diez meses después de abandonar la disciplina del club más popular de Brasil.

El partido por la vigesimosexta jornada, que arranca el martes, es una final para el Cruzeiro del entrenador portugués Leonardo Jardim. En caso de derrota, al equipo de Belo Horizonte se le complicará mucho el campeonato.

El Flamengo "es favorito en todas las competiciones en las que participa, pero nadie gana ni pierde antes del juego", dijo Jardim en conferencia de prensa.

En la pasada fecha, el Fla reforzó su liderato al superar 2-1 como visitante al Corinthians (12º), con lo que llegó a 54 puntos, cuatro más que la Raposa, vencida 2-0 por el Vasco da Gama (11º) y con un partido más.

"Queremos subir en la tabla y distanciarnos. El Cruzeiro es un candidato al título, vemos el trabajo espectacular que su entrenador hace", dijo Filipe Luís, técnico flamenguista.

- Palmeiras, por la reacción -

Tercero en la tabla, a cinco unidades del Flamengo, aunque con un partido pendiente, el Palmeiras intentará reavivarse el miércoles al recibir al Vasco del exseleccionador brasileño Fernando Diniz.

El Verdão tendrá un rival en buen momento: el equipo de la Cruz de Malta encadena un invicto de siete partidos entre la liga y la Copa do Brasil.

"Será un partido muy difícil, pero iremos como siempre a buscar la victoria", dijo Diniz. "Queremos pelear en la parte de arriba de la clasificación".

- Libertadores en la mira -

Botafogo (5º) y Bahia (6º), en el límite de la zona de acceso a la próxima Libertadores, se miden el miércoles en Río de Janeiro en situaciones opuestas.

El Fogão, conducido por Davide Ancelotti, cayó 2-0 el domingo en el derbi carioca contra el Fluminense.

El Bahia, en tanto, resucitó frente al todopoderoso Palmeiras después de tres jornadas sin ganar.

La fecha traerá otro destacado reencuentro: el veterano técnico argentino Ramón Díaz, con Internacional (15°) de Porto Alegre, choca el mismo día con el Corinthians, equipo que le destituyó en abril.

Partidos de la 26ª jornada:

-Martes:

Atlético Mineiro-Juventude

-Miércoles:

Palmeiras-Vasco da Gama

Mirassol-Bragantino

Sport Recife-Fluminense

Internacional-Corinthians

Botafogo-Bahia

Santos-Gremio

-Jueves:

Vitória-Ceará

Fortaleza-Sao Paulo

Flamengo-Cruzeiro

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 54 24 16 6 2 50 12 38

2. Cruzeiro 50 25 15 5 5 39 19 20

3. Palmeiras 49 23 15 4 4 36 19 17

4. Mirassol 42 24 11 9 4 41 24 17

5. Botafogo 40 25 11 7 7 35 20 15

6. Bahia 40 24 11 7 6 32 28 4

7. Sao Paulo 35 24 9 8 7 27 24 3

8. Fluminense 34 23 10 4 9 28 29 -1

9. RB Bragantino 32 25 9 5 11 31 37 -6

10. Gremio 32 25 8 8 9 27 31 -4

11. Vasco de Gama 30 25 8 6 11 38 35 3

12. Corinthians 29 25 7 8 10 25 31 -6

13. Ceará 28 23 7 7 9 22 23 -1

14. Atlético Mineiro 28 23 7 7 9 22 26 -4

15. Internacional 28 24 7 7 10 29 37 -8

16. Santos 27 24 7 6 11 24 34 -10

17. Juventude 22 24 6 4 14 20 46 -26

18. Vitória 22 25 4 10 11 20 38 -18

19. Fortaleza 21 24 5 6 13 24 38 -14

20. Sport 14 23 2 8 13 16 35 -19

