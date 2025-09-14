En duelo inédito colombiana Arango y estadounidense Jovic jugarán la final en Guadalajara

La tenista colombiana Emiliana Arango y la estadounidense Iva Jovic disputarán el domingo la final del torneo WTA 500 de Guadalajara, tras vencer este sábado en semifinales a la francesa Elsa Jacquemot y a la checa Nikola Bartunkova, respectivamente.

El partido por el título será un duelo inédito de dos tenistas que buscarán su primer título en el circuito.

Arango, número 86 del mundo, se impuso a Jacquemot, 83 en el ranking de la WTA, por 6-4 y 7-5 en una hora con 52 minutos.

La cafetera, de 24 años, disputará su segunda final de un torneo WTA 500, luego de caer en el juego por el título en Mérida en marzo ante la estadounidense Emma Navarro.

Arango se benefició de un desempeño irregular de la raqueta gala, dos años menor, quien incurrió en 13 dobles faltas, de las cuales cuatro fueron apenas en el primer juego.

A pesar de las pifias de una adversaria que sufrió cinco rompimientos de saque, Jacquemot fue difícil de descifrar para Arango, con cambios de velocidad en los saques, tiros potentes, globitos y dejaditas.

En el primer set, la europea estuvo en ventaja 4-2, pero la sudamericana ganó cuatro juegos consecutivos, alentada por las ovaciones de la afición local.

Tras perder la primera manga, la tenista de Lyon replicó lo que hizo en cuartos, cuando remontó ante la alemana Tatjana Maria: se marchó al vestidor, donde permaneció varios minutos, y a su regreso trató de reaccionar.

Aguerrida, la francesa se levantó de un 2-0 en contra y tuvo ventaja de 5-4, pero falló en algunas pelotas aparentemente de rutina. Osorio, por su parte, mantuvo la serenidad.

"Me pregunto cómo pude ganarle si tiene tanta variedad en su juego: de repente tira un globito, luego le pega con todo a la pelota, tiene un gran toque de volea", comentó Arango al final del partido.

Un triunfo de locura para Jovic

En la segunda semifinal, Jovic (73), de 17 años, venció a Bartunkova (228) en tres mangas con pizarra de 6-3, 6-7 (5/7) y 6-3.

La estadounidense consiguió el triunfo sobre la checa, dos años mayor, en dos horas con 53 minutos.

En la primera manga, Jovic lució aplomada, aprovechando la baja efectividad de la checa en el servicio.

Con el marcador empatado a tres juegos, Bartunkova titubeó y sufrió un rompimiento que supo recuperar para luego adelantarse 5-4.

Jovic apretó y llevó el set hasta el tie break, donde tuvo una ventaja de 4-0, pero permitió que su adversaria se rehiciera para forzar la tercera manga.

En el set decisivo, la norteamericana llegó tranquila al 5-2, y en ese momento la europea pidió tiempo para recibir atención médica en la pierna derecha.

Bartunkova desperdició cuatro puntos de quiebre en el último juego que le habrían permitido seguir en la contienda, pero Jovic aseguró el pase a la final en un tercer punto para partido.

"Fue un partido loco con muchos giros y vueltas.

Pensé que lo tenía todo bajo control en el tie break del segundo set y ella remontó. Fue durísimo, pero me alegro de haber podido recuperarme y superarlo", dijo la norteamericana tras llegar a su primera final de la WTA.

El torneo de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte US$1 millón en premios.

str/raa/