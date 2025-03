En el Día Internacional de la Felicidad, Finlandia hace un llamamiento a la cooperación empresarial internacional para resolver juntos los grandes retos mundiales

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--mar. 19, 2025--

La estabilidad social, los altos niveles de igualdad y, entre otras cosas, la libertad política y civil se destacan con frecuencia como los factores clave que han contribuido a que Finlandia sea el país más feliz del mundo en los últimos años, como se refleja el Informe sobre la Felicidad en el Mundo. Estos son los cimientos de la confianza y el respeto mutuo que impregnan la sociedad finlandesa, lo que permite una cooperación internacional innovadora y constituye una excelente plataforma de lanzamiento para los negocios.

Photo credits: Svante Gullichsen & Visit Finland

En la sociedad finlandesa hay muchos factores que subrayan el éxito conjunto: un sistema educativo que hace hincapié en el trabajo en equipo y la resolución colectiva de problemas, jerarquías planas en las organizaciones y una sociedad que fomenta la participación, una cultura que valora el consenso y la cooperación por encima de la competencia individual, y redes de protección social que proporcionan seguridad, lo que permite asumir riesgos. Esto crea un entorno en el que es seguro emprender la innovación y aprovechar las oportunidades que ofrece la vida.

La colaboración es el poder de cambiar el mundo

La estrecha colaboración entre los sectores público y privado constituye la espina dorsal de la economía de la innovación de Finlandia. Las industrias, los institutos de investigación, las universidades y las administraciones públicas cuentan con una capacidad única para ofrecer tecnologías disruptivas y diseños innovadores. Finlandia figura sistemáticamente entre los países líderes del mundo en educación, innovación, digitalización, sostenibilidad y buena gobernanza, lo que la convierte en uno de los epicentros mundiales de I+D. Para darle un nuevo impulso, Finlandia pretende aumentar el gasto en investigación y desarrollo hasta el 4 % del PIB para 2030.

Finlandia cuenta con un próspero panorama de empresas emergentes, con un número estimado de 3 800. El ecosistema finlandés de las empresas emergentes siempre se ha caracterizado por aunar recursos, colaborar y ayudarse mutuamente. Cuando una empresa tiene éxito, beneficia a toda la red: cuando sube la marea, todos los barcos suben. El ecosistema de empresas emergentes de Finlandia ha dado origen a más de 10 unicornios, muchos de los cuales proceden del mundo académico.

Un ejemplo de cooperación abierta en la creación de I+D es el Leading Companies Program. Aquí, Business Finland desafía a las empresas globales a emprender ambiciosos esfuerzos de investigación, al tiempo que anima a empresas de diferentes tamaños y a otros actores a trabajar juntos, compartiendo conocimientos y recursos, con el objetivo de lograr avances que resuelvan los grandes retos globales... y hacer negocios. Hasta ahora, el plan ha apoyado a 400 empresas finlandesas y 400 proyectos de investigación de universidades y otros institutos de investigación. El Leading Companies Program está abierto a empresas internacionales que tengan una filial en Finlandia.

Finlandia le invita a innovar en el estado de felicidad

La colaboración con los finlandeses se define por el sisu, un concepto exclusivamente finlandés de determinación basada en la integridad y valentía bajo presión. Significa actuar con profunda determinación al tiempo que se mantiene un firme compromiso de respeto mutuo entre los colaboradores. Las promesas se cumplen y las cosas se hacen bien incluso cuando nadie está mirando.

Johanna Jäkälä, Directora Ejecutiva de los Servicios de Promoción de Finlandia de Business Finland, afirma:

«La colaboración, junto con el sisu, está realmente en el ADN de Finlandia. Nadie crea el cambio por sí solo, y por eso nos comprometemos a reunir a personas y empresas para que hagan equipo, establezcan conexiones inesperadas, resuelvan problemas juntas y creen impacto.»

Por octavo año consecutivo, Finlandia ha sido nombrado el país más feliz del mundo por el Informe anual sobre la Felicidad en el Mundo de las Naciones Unidas*, ocupando el primer puesto desde 2018.

ACERCA DE

Business Finland es la organización gubernamental finlandesa para la financiación de la innovación y la promoción del comercio, los viajes y la inversión. Los más de 760 expertos de Business Finland trabajan en más de 40 oficinas en todo el mundo y en 16 oficinas regionales en Finlandia. Business Finland forma parte de la red Team Finland. www.businessfinland.com

Invest in Finland ayuda a las empresas extranjeras a identificar oportunidades de negocio en Finlandia, elabora información sobre Finlandia como destino de inversión y potencia y coordina los esfuerzos nacionales para atraer inversiones mediante la creación activa de redes con entidades regionales e internacionales. Invest in Finland también recopila y actualiza información sobre empresas de propiedad extranjera en Finlandia. Invest in Finland forma parte de Business Finland.

Work in Finland atrae talentos y fundadores de empresas emergentes a Finlandia y ayuda a las empresas a contratar profesionales internacionales. www.workinfinland.com es un sitio web nacional para la atracción de talentos.

Salla Salovaara, Directora de Relaciones Públicas Internacionales y Medios de Comunicación, Business Finland

