En el “Día Internacional del Monte Everest” (29 de mayo) “The Art Maze”, del comisario artístico Marcus Schaefer, se presenta la última obra maestra del artista Sacha Jafri, un evento que se hará por primera vez en el Monte Everest

La gira mundial “The Art Maze” (El laberinto del arte), en asociación con la UNESCO, es una colección no presentada de 50 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, creada por el célebre artista Sacha Jafri, en celebración del 50.º aniversario del lugar Patrimonio Mundial de la UNESCO y The Next 50, una campaña durante todo un año de la UNESCO que promueve la reflexión interdisciplinar sobre el futuro del Patrimonio Mundial.

Jafri, premiado por la ONU por su labor humanitaria recaudando más de 140 millones de USD para causas benéficas, presenta su pintura “Parque Nacional de Sagarmatha, Monte Everest”, un espectacular tríptico de 380 cm x 160 cm con de tres lienzos. Con este proyecto, Jafri tiene como objetivo volver a conectar a la humanidad con nuestro patrimonio cultural, nuestro pasado ancestral y la belleza que nos rodea dentro de nuestro mundo natural, así como arrojar luz sobre las conversaciones y acciones importantes que se necesitan desesperadamente para el futuro de nuestro mundo, en las áreas de igualdad, sostenibilidad y cambio climático.

Sacha Jafri, artista y filántropo: “Es un gran honor para mí asociarme con ‘The Art Maze’ y la UNESCO utilizando el poder del arte para reconectar con la humanidad en el espacio y en la tierra”.

Marcus Schaefer, visionario del arte y comisario: “Al sentir una conexión tan fuerte con este gran país, estamos muy emocionados de presentar la última pintura de Sacha con la gente de Nepal en el majestuoso Monte Everest”.

Michael Croft, jefe de oficina y representante de Nepal en la UNESCO: “A medida que escuchamos a las comunidades de las regiones montañosas y escuchamos su perspectiva sobre cómo abordar los desafíos duales del cambio climático y el turismo sostenible, estamos motivados, y mejor informados, sobre cómo diseñar mejor nuestras propias acciones para el cambio”.

La asociación de la UNESCO con “The Art Maze” y Sacha Jafri refuerza su misión de promover diálogos inclusivos e interdisciplinarios relacionados con el cambio climático, la conservación del patrimonio, el turismo sostenible y los desafíos a los que se enfrentan estos sitios en el contexto del cambio climático. En Nepal, la UNESCO está trabajando para reunir a los líderes de las comunidades de montaña como parte de los diálogos de Los Próximos 50.

Raza Beig, presidente de BoredPuma: “Muy emocionado de poder anunciar mi compra de esta pintura monumental: ahora poseo una obra de un maestro indio vivo, Sacha Jafri, pero también, la expresión artística de la belleza natural más grande del mundo, el Monte Everest”.

En honor a esta causa, Jafri está produciendo una colección de grabados exclusivos para los amantes del arte que desean poseer una parte de su viaje humanitario. Se pueden encontrar en: https://www.collection.theartmaze.com/

“The Art Maze” visita 18 países en seis continentes del mundo del 2022 al 2024 con la próxima parada en París, septiembre de 2022, en la sede de la UNESCO para conmemorar el 50 aniversario de la organización con las 50 pinturas de Jafri en exhibición.

Siga el SITIO WEB de “The Art Maze”: www.theartmaze.com@sachajafri @the.artmaze Descargue imágenes y películasAQUÍ

