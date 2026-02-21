En el duro invierno ucraniano, un voluntario francés reconforta con sus panes

En su camión estacionado en la región de Kiev, Loïc Nervi amasa la harina con energía antes de meter al horno decenas de moldes de donde saldrá el pan que distribuye a los ucranianos. Es la forma que este voluntario francés encontró para apoyarlos en un invierno particularmente duro

En momentos en que Ucrania se enfrenta con frecuencia a cortes de electricidad y calefacción a causa de los bombardeos rusos, Nervi trabaja en solitario desde la madrugada para hacer unos 700 panes diarios.

Su camión blanco, estacionado en Borodianka, cerca de Kiev, atrae a decenas de vecinos.

"Sabía que en Kiev había problemas de electricidad y de calefacción. Es la primera vez que trabajo aquí", dice a la AFP este voluntario que se presenta como un "panadero sin fronteras" y que ya realizó múltiples misiones en Ucrania.

Nervi afirma que ha distribuido desde el inicio de la guerra en 2022 decenas de miles de panes, con más frecuencia a personas mayores que no tienen ayuda de sus familias o el Estado.

Prepara un pan a base de granos de girasol, sésamo, amapola y lino, concebido para ser nutritivo, y otro, blanco y suave, a base de leche, azúcar y huevos.

"Es importante porque hay que apoyar" a los ucranianos, añade y considera que "la mayoría de los franceses ya no quieren apoyar más (a Ucrania) porque están hartos" o "piensan que la guerra paró".

"Me traslado con frecuencia y dejo por lo tanto a mi familia, lo que es muy difícil para ellos. Es un sacrificio que yo hago por Ucrania, un sacrificio personal y familiar, pero pienso que vale la pena porque si todo el mundo piensa únicamente en su confort personal, no saldremos de esto", agrega el panadero francés.

Este invierno, los ataques rusos contra la red energética ucraniana han dejado a centenares de miles de hogares sin calefacción, agua y electricidad en medio de temperaturas que han bajado hasta -20°C.

Esta campaña de bombardeos afectó duramente la capital, Kiev, donde hasta la mitad de la ciudad enfrentó cortes.

Ucrania ataca por su lado infraestructuras eléctricas en las regiones rusas fronterizas y refinerías de petróleo en Rusia.

"A veces hay electricidad, a veces no. Cuando no hay, muy rápido hace mucho frío. Y cuando no hay electricidad, no tenemos nada para comer", dijo a la AFP Vira, habitante de Borodianka.