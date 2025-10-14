En el emirato árabe de Abu Dabi ya es posible casarse a distancia y con un clic

¿Casarse con un clic? Ya hay una aplicación para eso. Las parejas que quieran casarse en Abu Dabi podrán hacerlo rápidamente mediante una aplicación móvil, sin siquiera tener que viajar a este emirato árabe, dijo el martes el responsable del proyecto a la AFP.

Si bien los matrimonios en línea se introdujeron en los Emiratos Árabes Unidos durante la pandemia de Covid, la más reciente versión de la aplicación del gobierno de Abu Dabi ha simplificado enormemente el proceso, permitiendo incluso a los no residentes unirse de manera virtual.

"Las personas pueden conectarse y realizar todo el procedimiento sin necesidad de acudir físicamente a ningún lugar", explicó a la AFP Mohamed Al Askar, responsable de la aplicación TAMM, en el marco de la feria tecnológica Gitex en Dubái.

Por unos US$217, los usuarios podrán completar los formularios, cargar los documentos necesarios, reservar al oficiante y organizar una ceremonia virtual en un plazo de 24 horas si hay horarios disponibles, según las autoridades.

Por una suma adicional, podrán legalizar su acta de matrimonio ante el Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí.

Este servicio está disponible tanto para ciudadanos como para expatriados, que representan cerca del 90% de la población del país, y también para no residentes, a través de un poder notarial.

El matrimonio puede ser religioso o civil, aunque el civil solo está disponible para los extranjeros.

Emiratos Árabes Unidos es el único país del Golfo que permite el matrimonio civil, solo para extranjeros, desde 2021.

"Cualquier persona que quiera casarse en Abu Dabi, sea cual sea su nacionalidad, puede hacerlo en línea", dijo Al Askar, y señaló que la jurisdicción es "una de las primeras" en el mundo en ofrecer esta posibilidad.

Ucrania, por ejemplo, permite el matrimonio en línea desde el año pasado, para que las parejas separadas por la guerra puedan casarse utilizando su aplicación gubernamental.

El servicio de Abu Dabi es una de las nuevas funcionalidades de la aplicación gubernamental TAMM, cuya última versión incluye un agente de Inteligencia Artificial (IA) que realiza procedimientos administrativos sin intervención humana.

Abu Dabi, el emirato más grande del país, se ha fijado el objetivo de convertirse en un gobierno basado en la IA para 2027, con inversiones ascendentes a US$3500 millones.

