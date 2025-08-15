En el este de Ucrania, la cumbre Putin-Trump despierta pocas esperanzas de paz

En Druzhkivka, en el este de Ucrania devastado por la guerra, la inminente cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump importa poco a Tania Melnikova, demasiado ocupada haciendo las maletas para huir de las bombas rusas.

“Cada vez tenemos expectativas desmesuradas que nunca se cumplen y eso duele”, explica la mujer de 39 años a la AFP.

En pocas horas los presidentes estadounidense y ruso se reunirán en Alaska, a miles de kilómetros de allí, para discutir el destino de Ucrania sin su presidente, Volodimir Zelenski.

Melnikova solo se aventuró a regresar a su casa, situada a unos quince kilómetros de los combates, para empacar sus pertenencias e intentar convencer a su madre de que también se marche.

Porque, pese a esta cumbre, Rusia sigue avanzando en la región de Donetsk y ahora amenaza su ciudad, Druzhkivka.

Las autoridades llevan meses pidiendo a los habitantes que se marchen, y la víspera anunciaron la evacuación obligatoria de las familias con niños.

En su tienda de artículos militares, Ana Iajina traza un panorama sombrío. “La guerra ya está aquí, se siente”, describe.

Su ciudad cambió. Los bombardeos aéreos se intensifican y, según ella, ponen a prueba los nervios de los habitantes.

“Es difícil de soportar. Día y noche. Cada ruido provoca una reacción. La gente está agotada”, subraya.

Sigue convencida de que Ucrania resistirá, aunque teme que Kiev tenga que ceder territorios para conseguir la paz.

- Sin intercambios de territorios -

El Kremlin, cuyas tropas ocupan alrededor del 20% del territorio, condiciona un alto el fuego a la cesión de cuatro regiones ucranianas, además de Crimea, anexionada en 2014.

Estados Unidos sugirió un intercambio de territorios entre los dos beligerantes, sin dar más detalles. Propuesta rechazada por Zelenski y sus aliados europeos.

Reunidas en Kiev pocas horas antes de la cumbre, unas 100 personas protestaron frente a la embajada de Estados Unidos contra cualquier cesión de tierras a Rusia.

Los manifestantes llevaban pancartas con lemas como “No a un intercambio de territorios” y “No a un acuerdo a espaldas de Ucrania”.

En las calles de Kiev Olena Klimenko se toma la cumbre con humor. Riéndose, la joven artista de 31 años sugiere que el presidente ruso podría tener un “accidente” en Alaska.

“Realmente me gustaría ver algo positivo”, continúa con seriedad. “Todos soñamos con el final de la guerra”, insiste.

Pero teme que todo esto se convierta “en un simple espectáculo” de Trump, conocido por sus giros espectaculares e imprevisibles.

Por su parte, Kostiantyne Chelest, ingeniero de 56 años, cree que Putin “no cederá” y que solo busca “ganar tiempo para continuar la guerra”.