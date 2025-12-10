En el Flamengo, todo pasa por Giorgian de Arrascaeta

Elegido mejor jugador de la Copa Libertadores y del Brasileirão, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta dejó claro este miércoles que pretende liderar el Flamengo a alzar la Copa Intercontinental y rubricar así el mejor año de su carrera.

El camisa 10 del Fla marcó los dos goles en la victoria 2-1 contra Cruz Azul en los cuartos de final del torneo, que enfrentaron a los monarcas de la Conmebol y de la Concacaf, en Catar.

Con ambos tantos ante los mexicanos, De Arrascaeta suma ya 25 esta temporada, su mejor marca, además de 18 asistencias, una menos que su récord en 2016 con el Cruzeiro de Belo Horizonte y en 2022, con el equipo carioca.

"Estoy muy feliz por todo lo que está sucediendo este año aquí, conquistas, el nacimiento de mi hijo, salud. No puedo pedir nada más, apenas disfrutar del momento", dijo el internacional uruguayo, de 31 años, tras derrotar a Cruz Azul.

En el primer tiempo, el mediapunta aprovechó un regalo de la defensa mexicana para marcar el primer gol, tras interceptar casi sin querer un pase del defensor argentino Gonzalo Piovi dentro del área rival.

"Ya habíamos entrenado hacer un poco de presión, sabíamos que ellos arriesgaban un poco en la salida del balón. Fui feliz en la jugada", afirmó la figura del partido sobre el primer gol.

En la segunda mitad, se vio favorecido por un rebote de la zaga mexicana cuando intentaba asistir a Bruno Henrique. "Intenté asistir a Bruno, que llegaba solo, pero el rebote me vino a mí", agregó.

Precisamente, De Arrascaeta y Bruno Henrique son los dos jugadores con más títulos en la historia del Flamengo, con 17, incluidos el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2025.

Ambos llegaron en 2019 al club de Rio de Janeiro, el primero procedente del Cruzeiro.

La brújula del Fla

Tras un mal 2024 en que las lesiones le castigaron, De Arrascaeta decidió someterse a una artroscopia en noviembre del año pasado para poner fin a los dolores que sentía.

Y le salió muy bien.

Volvió a ser la brújula y el motor creativo del club más popular de Brasil.

Sin el poderío físico que impera en el fútbol hoy en día, el jugador mantiene viva la vieja escuela del mediapunta técnico, con una última pasada letal y capaz de decidir partidos.

La llegada de jugadores de renombre, como Jorginho, Saúl Ñíguez, Samuel Lino o Jorge Carrascal quitó además presión sobre el uruguayo, en quien en el pasado recayó la creación de los rojinegros.

Con tres Libertadores conquistadas, el charrúa igualó esta campaña a su gran ídolo, el excreativo argentino Juan Román Riquelme, también tricampeón continental.

"El día que pare de jugar, quizás sea un poco más consciente de lo que conquistamos en este club", agregó recientemente De Arrascaeta en una entrevista en el portal de la FIFA.

A Flamengo, entrenador por Filipe Luís, le quedan dos obstáculos para ganar su segunda Intercontinental, tras la alzada en 1981: el sábado, el Pyramids egipcio, y en caso de victoria, la gran final contra el PSG, vigente vencedor de la Liga de Campeones de Europa, el 17 de diciembre.

"Tendremos el desgaste de todo el año, pero tendremos que hacer otro esfuerzo" para llegar a la final, dijo De Arrascaeta.

Y la partida con el Fla no acaba aquí: el mes pasado renovó su contrato hasta diciembre de 2028, con una opción para extenderlo por una temporada adicional.

