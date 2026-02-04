En el frío intenso, Tigres empata con Forge de Canadá en la Concachampions

En un partido jugado a -9 grados centígrados, los Tigres de México sacaron este martes un empate 0-0 en su visita al Forge de Canadá, en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Con nieve acumulada en los costados del campo del estadio Hamilton, los felinos mexicanos fueron de menos a más, mantuvieron a favor el porcentaje de posesión durante todo el partido el partido e hicieron más tiros a puerta, a razón de 7 contra 3.

El gol, sin embargo, les fue esquivo.

La vuelta de esta eliminatoria se jugará el 10 de febrero en el estadio Universitario, en Nuevo León, México.

Más tarde, en el estadio Chelato Uclés, en Tegucicalpa, el Olimpia de Honduras recibía al América de México.