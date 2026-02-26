En el mestizaje prehistórico, los hombres eran neandertales y las mujeres Homo sapiens

Por Will Dunham

WASHINGTON, 26 feb (Reuters) - Cuando el Homo sapiens salió de África, nuestra especie se encontró con poblaciones neandertales que ya habitaban las vastas extensiones de Europa, Asia y Oriente Medio.

Como demuestra la presencia de ADN neandertal en la mayoría de las personas en la actualidad, hubo un mestizaje, aunque las circunstancias siguen sin estar claras.

Una nueva investigación centrada en el cromosoma X, uno de los dos cromosomas sexuales, en las personas actuales y, en los genomas antiguos de los neandertales, está proporcionando información sobre quiénes participaron en estos emparejamientos prehistóricos.

El análisis genético respalda la conclusión de que este fenómeno se debió principalmente a las relaciones sexuales entre hombres neandertales y mujeres Homo sapiens.

Los investigadores dicen que se desconoce por qué ocurrió, si fue por preferencia sexual pacífica, por la fuerza o por algún otro motivo.

"Las preferencias de una o ambas partes podrían producir este tipo de patrones, con o sin el consentimiento de la otra", dijo el genetista Alexander Platt, de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, coautor principal de la investigación publicada el jueves en la revista Science.

Los cromosomas son estructuras filiformes que transportan la información genética de una célula a otra. En las personas, las mujeres tienen dos cromosomas X, uno heredado de cada progenitor. Los hombres tienen un cromosoma X heredado de su madre y un cromosoma Y de su padre.

En cuanto al resto de cromosomas, todo el mundo tiene dos copias, una de cada progenitor, distribuidas por igual entre los sexos.

La mayoría de las personas, con la excepción de ciertas poblaciones del África subsahariana, portan pequeñas cantidades -a menudo entre el 1% y el 4%- de ADN neandertal en gran parte de su genoma, pero tienen poco o nada en sus cromosomas X.

Los africanos son la excepción porque sus antepasados, que permanecieron en el continente, nunca se mezclaron con los neandertales.

Los genomas de tres neandertales mostraron un exceso de ADN de Homo sapiens en los cromosomas X, un patrón opuesto al de las personas actuales y que sugiere el apareamiento entre neandertales masculinos y Homo sapiens femeninos.

Los investigadores también examinaron los datos genéticos de los africanos actuales que carecen de ascendencia neandertal para seguir mejor el flujo genético entre el Homo sapiens y los neandertales, que se cruzaron ya hace 250.000 años.

Una migración más reciente del Homo sapiens dio lugar a un nuevo cruce que alcanzó su punto máximo hace unos 47.000 años.

Los científicos habían asumido durante mucho tiempo que la ausencia de contribución neandertal a los cromosomas X modernos se debía a que algunos genes neandertales eran biológicamente incompatibles con el Homo sapiens, lo que causaba graves problemas de salud, y fueron eliminados porque los descendientes no lograban reproducirse, según la "ley de la selección natural" de Darwin.

Pero la abundancia de ADN del Homo sapiens en los cromosomas X neandertales contradecía esa idea.

En cambio, según los investigadores, los datos genéticos se explican mejor por el apareamiento entre hombres neandertales y mujeres Homo sapiens, y los modelos matemáticos confirman que este sesgo de apareamiento podría reproducir los patrones genéticos observados.

(Reporte de Will Dunham; editado en español por Lucila Sigal)