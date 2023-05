En el nombre de su padre, Olivieri derriba al gigante Mpetshi

"Se lo dedico a mi padre, era mi compañero de aventura y falleció en la pandemia", dijo con emoción el argentino Genaro Olivieri, 227º de la ATP, que ganó su primer partido en Roland Garros este martes ante el gigante (2,01 metros) de 19 años Giovanni Mpetshi Perricard (233º).

Frente a una de las grandes esperanzas del tenis francés, invitado por la organización, Olivieri, en el cuadro principal tras disputar la clasificación, se impuso por 7-6 (7/3), 4-6, 4-6, 7-5 y 6-1.

"Es un sueño que estoy empezando a cumplir, esto todavía sigue y no me quiero despertar", señaló sonriente en sala de prensa.

En su primer partido en un Grand Slam, Olivieri se tuvo que ir a los cinco sets y a las casi cuatro horas para remontar el 2-1 que tenía su rival antes de la cuarta manga.

El tenista argentino de 24 años y solo 1,70 metros explicó que tras el fallecimiento de su padre abandonó completamente el tenis durante tres meses y se dedicó a ayudar en el negocio contable de la familia.

"Mi papá me apoyaba de todas formas, desde psicológicamente a económicamente, al final hasta sabía de tenis... Cuando falleció no quería volver a jugar, no tenía motivación, pero regresé y cuando entraba en la cancha tenía un fueguito sagrado", señaló.

Olivieri tendrá una buena oportunidad de asaltar la tercera ronda ante el italiano Andrea Vavassori (148º), que derrotó al serbio Miomir Kecmanovic (36º) en un espectacular duelo a cinco mangas.

El italiano de 28 años, debutante en Roland Garros, se impuso por 5-7, 2-6, 7-6 (10/8), 7-6 (7/3), 7-6 (11/9) en cinco horas y diez minutos.

Pm/dam/dr

AFP