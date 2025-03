En el noreste de India, una cerca fronteriza podría atravesar aldeas, casas y vidas

LONGWA, India (AP) — Para las personas que viven allí, Longwa es una aldea típica en la cima de una colina. La estructura más imponente es un techo de chapa corrugada que pertenece al angh, un jefe tribal hereditario.

Pero recientemente, a los residentes les preocupa otro punto de referencia local, menos visible: la frontera entre India y Myanmar, que atraviesa el centro de la aldea.

Las fronteras nacionales nunca le habían importado antes a la tribu local konyak. “Como en Myanmar y duermo en India”, dice Tonyei Phawang, el angh, cuya casa se encuentra justo en la frontera.

Ahora el gobierno indio intenta detener los cruces fronterizos por primera vez, revocando un sistema que permitía a los pueblos indígenas cruzar libremente y amenazando con construir una valla fronteriza que podría dividir en dos a aldeas como Longwa.

Dos países, una comunidad

En un jueves de diciembre, el mercado de Longwa estaba lleno de compradores del lado de Myanmar, motocicletas cargadas al máximo posible con sal, harina, galletas, ropa, leche, té y jabón. La ciudad con mercado más cercana al otro lado de la frontera es Lahe, a un día completo de viaje.

Desde hace mucho tiempo, los lugareños han ido y venido para comprar, estudiar o buscar atención médica, sin ninguna señal de que están cruzando una frontera internacional, excepto un marcador fronterizo situado en una colina de la aldea. El angh y los miembros del consejo de la aldea dicen que sus antepasados no tenían ni idea de que el pilar de concreto estaba destinado a dividirlos cuando se construyó en la década de 1970.

“En aquella época no teníamos ni idea de que esto es India o Myanmar. Era tierra libre. No había nadie que entendiera inglés o hindi. No entendían nada”, recuerda Phawang.

Al igual que docenas de otras tribus indígenas naga, la tierra de los konyak se extiende por las montañas que dividen India y Myanmar. Las aldeas naga suelen construirse en las cimas de las colinas por razones de seguridad, algo que no se tuvo en cuenta cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales trazó la frontera en un acuerdo con el entonces reino de Birmania.

La Constitución de India no permite tener doble ciudadanía, pero las personas en Longwa consideran que pertenecen a ambos países.

“Soy de India y de Birmania”, señaló Phawang, usando otro nombre para el país que oficialmente se llama Myanmar. “Voto en las elecciones birmanas. Y cuando llegan las elecciones indias, también voto allí”.

Phawang es jefe de seis aldeas konyak en India y más de 30 en Myanmar, cuyos residentes le muestran su lealtad con un festín anual, tal y como lo han hecho desde hace unas diez generaciones.

El alcance del Estado indio era muy limitado en estas tierras fronterizas hasta hace poco. A menudo la gente aquí tiene documentos de ambos gobiernos, observó Khriezo Yhome, un investigador sénior y editor en Asian Confluence, un centro de investigación que trabaja para incrementar la comprensión del sudeste asiático. “Sin embargo, prácticamente no había forma de que el Estado hiciera algo para controlarlo”.

Guardias fronterizos y vallas podrían dividir la aldea

Hasta hace poco, los residentes de ambos lados podían viajar legalmente dentro de un radio de 16 kilómetros (9,9 millas) de la frontera, pero eso comenzó a cambiar en febrero de 2024, cuando el gobierno revocó el Régimen de Libre Movimiento “para garantizar la seguridad interna del país y mantener la estructura demográfica de los estados del noreste de India que limitan con Myanmar”.

El cambio ha llegado lentamente a Longwa: pasó casi un año antes de que los soldados estacionados en la aldea comenzaran a revisar documentos, y los residentes de Longwa aún se mueven libremente después de que los turnos de los soldados concluyen al comenzar la tarde. Pero las personas de otras aldeas en Myanmar tienen miedo de viajar más allá de Longwa para llegar a escuelas o recibir atención médica, indicó B. Phohi Konyak, un exlíder local de una organización que representa a las mujeres konyak.

El ministro del Interior de India, Amit Shah, dijo que el gobierno ha decidido construir una valla a lo largo de toda la frontera entre ambos países de 1.643 kilómetros (1.021 millas) de longitud.

Si dicha valla es construida a lo largo de la frontera legal, tendría que atravesar docenas de casas. De las 990 construcciones en la aldea, 170 se encuentran en la línea de límite, incluyendo una escuela gubernamental, la iglesia y un campamento del ejército.

Los lugareños dicen que una valla no ayudará

Wangron Konyak, de 23 años, condujo cinco horas en su motocicleta desde la aldea de Momkho para recoger a su hermana cuando la escuela cerró por vacaciones. “Si no se nos permite venir a este lado, entonces sufriremos mucho. Para aquellos que estudian en la escuela de Myanmar estará bien, pero personas como mi hermana que estudian en India se verán muy afectadas”, lamentó.

Los residentes y funcionarios estatales están rechazando los cambios.

El gobierno del estado de Nagaland aprobó una resolución en oposición al fin del Régimen de Libre Movimiento y los planes para la valla fronteriza, y el 3 de febrero los residentes de Longwa realizaron una protesta en la que sostenían pancartas con lemas como: “¡Respeta los derechos indígenas, no el legado colonial!”.

Yhome, el experto, dijo que un intento por impedir que los lugareños crucen la frontera podría violar la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual procura proteger la integridad de las comunidades que se extienden a ambos lados de fronteras.

“Para nosotros no hay Longwa de Birmania ni Longwa de India”, manifestó Yanlang, de 45 años, miembro del consejo de la aldea. ”¿Cómo puede una aldea y una familia ser dividida?” preguntó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.