En el sorteo del Mundial 2026, el ganador es Donald Trump

Por Jeff Mason y James Oliphant

WASHINGTON, 5 dic (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no iba a asistir al sorteo del Mundial 2026 para recibir un premio, pero de todos modos lo recibió.

Trump, que ha hecho una agresiva campaña este año para ganar el Premio Nobel de la Paz, recibió el galardón inaugural de la paz de la FIFA por sus esfuerzos para promover el diálogo y la desescalada en algunos de los puntos conflictivos del mundo. Rodeado de cámaras de televisión y los flashes de la prensa internacional, Trump dominó la escena en el Kennedy Center de Washington el viernes, situándose directamente en el centro de uno de los mayores acontecimientos del mundo del deporte. Estados Unidos, junto con Canadá y México, acogerá el torneo de fútbol el próximo año. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también estuvieron allí, pero todo fue un espectáculo de Trump. "Esto será único, esto será estelar, esto será espectacular", dijo Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, en la apertura de la ceremonia, hablando de los juegos del próximo año.

Pero podría haber estado hablando del propio evento del Kennedy Center, que se celebró en Washington a instancias de Trump. El tenor italiano Andrea Bocelli cantó "Nessun Dorma", una de las canciones favoritas de Trump y habitual en sus mítines de campaña, para dar inicio a la ceremonia. "Nadie pensó nunca que algo así pudiera ocurrir", dijo Trump antes de que se iniciara el acto, omitiendo el hecho que Estados Unidos organizó el Mundial en 1994. El mes pasado, la FIFA anunció que en el sorteo se entregaría un nuevo galardón anual llamado Premio de la Paz de la FIFA para "recompensar a personas que hayan emprendido acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz." Un video previo a la presentación celebraba a Trump por resolver la guerra en Gaza e intentar poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. El trofeo, un globo terráqueo bañado en oro sostenido por manos alzadas, era considerablemente más grande que el Nobel, que es una simple medalla. Pero Trump también recibió una medalla y se la puso mientras Infantino lo elogiaba. El republicano merecía el premio por "promover la paz y la unidad en todo el mundo", dijo Infantino.

Trump calificó el premio como "un homenaje terriblemente bonito a usted y al juego del fútbol, o como nosotros lo llamamos, soccer".

Se tomó un momento para felicitarse a sí mismo. Estados Unidos, dijo, "no iba demasiado bien" antes de que él asumiera el cargo. "Ahora, tengo que decirlo, somos el país más próspero del mundo", dijo Trump. Trump recibió el premio la misma semana en que su Gobierno congeló las solicitudes de inmigración de 19 países tras el tiroteo de la semana pasada contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington. También se produjo días después de que el presidente calificara de "basura" a los inmigrantes somalíes en Estados Unidos, lo que desató protestas tanto en su país como en el extranjero.

Anteriormente, Trump dijo a los periodistas que no le importaba el premio, pero señaló que había "resuelto ocho guerras" en sus 10 meses en el cargo.

"No necesito premios. Necesito salvar vidas", dijo Trump. "He salvado millones y millones de vidas, y eso es realmente lo que quiero hacer".

(Reporte de Jeff Mason y James Oliphant en Washington; Editado en español por Javier Leira)