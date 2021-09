En el último episodio de EIT, Mouser Electronics analiza la repercusión del 5G y el Edge Computing en los sistemas de transporte inteligente

Dallas & fort worth, texas--(business wire)--sep. 14, 2021--

Mouser Electronics Inc. publica hoy la quinta entrega del programa «Empowering Innovation Together» ™ (EIT) de 2021. Este último episodio incluye datos relevantes y detallados sobre las tendencias relacionadas con los sistemas de transporte inteligente mediante un blog destacado, infografía, vídeo y más contenidos. La serie contiene también un nuevo episodio del podcast The Tech Between Us, disponible en el sitio web de Mouser: https://eu.mouser.com/empowering-innovation/intelligent-transportation-systems#podcast-its.

En el episodio más reciente del podcast, Raymond Yin, director de contenido técnico de Mouser, conversa con el doctor Maxime Flament, director tecnológico de la 5G Automotive Association, sobre la aparición de los estándares de seguridad en el sector. Ambos analizan las capacidades que ofrece implementar las redes 5G en los sistemas de transporte y el efecto que tiene el «edge computing» en el sector de la automoción. El podcast está disponible también en Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora, Spotify y en el canal de YouTube de Mouser.

«Estamos siendo testigos de una necesidad cada vez mayor en todo el mundo de contar con sistemas de transporte seguros, protegidos e inteligentes», declara Glenn Smith, presidente y director general de Mouser Electronics. «Con los nuevos avances que permiten tecnologías como el 5G, el salto de banda ultraancha, la conectividad inalámbrica de nueva generación y otras posibilidades, estamos en una época de soluciones de transporte inteligente que cambiarán el sector y tendrán su repercusión en nuestras comunidades, ciudades, desplazamientos y mucho más».

La serie EIT 2021 incluye cuatro vídeos breves, «Then, Now and Next» (Entonces, ahora y después), así como artículos, entradas de blog, infografías y otros contenidos con conversaciones dirigidas por reconocidos líderes de Mouser, así como otros expertos. Los temas sobre tecnologías futuras que seguirán a la inteligencia artificial profundizarán en los vehículos conectados y la automatización industrial, revisando nuevas tecnologías de productos como sensores, RF y sistemas inalámbricos. El programa destaca numerosos desarrollos de nuevos productos y desvela los avances técnicos necesarios para mantenerse al día en lo que respecta a las nuevas tendencias del mercado.

La quinta entrega del programa EIT de 2021 está patrocinada por los apreciados socios de Mouser, Amphenol ICC, Amphenol RF, Digi International, Intel ®, KEMET, Microchip Technology, Molex, STMicroelectronics, TDK y TE Connectivity.

Fundado en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas de componentes electrónicos más reconocidos del sector. Para obtener más información, visite https://eu.mouser.com/empowering-innovation y siga a Mouser en Facebook y Twitter.

Como distribuidor autorizado internacional, Mouser ofrece, en almacén y listos para el envío, la mayor selección de los más actuales semiconductores y componentes electrónicos de todo el mundo. Mouser ofrece a sus clientes productos originales y 100 % certificados que permiten identificar claramente la procedencia de sus socios fabricantes. Para ayudar a acelerar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluido un Centro de Recursos Técnicos, junto con hojas de datos de productos, diseños de referencia específicos de los proveedores, notas de aplicación, información sobre diseño técnico, herramientas de ingeniería y otra información útil.

Mouser Electronics, una empresa de Berkshire Hathaway, es un distribuidor autorizado de componentes electrónicos y semiconductores especializado en la introducción de nuevos productos de sus socios fabricantes dirigidos a compradores e ingenieros de diseño electrónico. Mouser.com, el sitio web del distribuidor global, está disponible en varios idiomas, vende sus productos en varias monedas e incluye más de 5 millones de referencias de más de 1100 marcas de fabricantes. Mouser cuenta con 27 centros técnicos en todo el mundo que prestan el mejor servicio de atención al cliente dentro de su zona horaria y en el idioma y moneda local. Mouser vende sus productos a más de 630 000 clientes en 223 países y territorios desde sus punteras instalaciones de 93 000 m² en el área metropolitana de Dallas (Texas, EE. UU.). Para obtener más información, visite https://eu.mouser.com/.

Mouser y Mouser Electronics son marcas registradas de Mouser Electronics, Inc. El resto de nombres de empresas, productos y logotipos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

