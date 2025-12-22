En España, lluvia de millones en zona afectada por incendios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartió 2.772 millones de euros en premios.

El sorteo consta de 198 series de 100.000 billetes, lo que supone una emisión de 198 millones de décimos.

El primer premio fue para el número 79.432, que se vendió en las localidades de León de La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, adonde llevó 400.000 euros por cada décimo.

En Villablino la mayor parte del premio fue repartido en pequeñas participaciones por la Asociación de Alzheimer del Valle de Laciana, que compartió 200 millones de euros.

El segundo premio, el 70.048, se vendió de forma íntegra en Madrid, en la céntrica calle de Barquillo, con 125.000 euros al décimo.

El tercer premio, el 90.693, dotado con 50.000 euros por cada décimo, estuvo muy repartido por el país, y llevó dinero en especial a Santafé (Granada) e Igorre (Vizcaya).

Como es tradición, el sorteo se celebró en el Teatro Real, donde los niños de San Ildefonso cantaron los premios.

Las ventas de este sorteo alcanzaron este año los 3.554 millones de euros, un 1,4% más que el año anterior. (ANSA).