"En España no veo esta forma de racismo", afirma Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlos Ancelotti, afirmó este sábado que Vinicius "está bien y con ganas de jugar" contra el Atlético de Madrid y ante la polémica generada en torno al jugador afirmó no ver racismo en España.

"El jugador está bien, con ganas de jugar este partido y ayudar al equipo a ganar el partido", afirmó Ancelotti.

La polémica en torno a las celebraciones de Vinicius en el campo dio un nuevo giro después de que unas declaraciones fueran interpretadas como un insulto racista.

Pedro Bravo, presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), afirmó en el programa televisivo El Chiringuito sobre las celebraciones de Vinicius que "hay que respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono".

La utilización de la palabra mono fue interpretada como un mensaje racista, repitiendo un insulto del que suelen ser víctima jugadores negros, como Vinicius, en los estadios de fútbol.

Aunque Bravo se disculpó recordando que en España la expresión se usa para hablar de personas que "hacen tonterías", su intervención motivó reacciones de apoyo al jugador desde Brasil y desde el Real Madrid y un mensaje del propio Vinicius.

"En España no veo esta forma de racismo, pero me quedo con el comunicado del club y de Vinicius y desde ahí hablamos de fútbol", afirmó este sábado Ancelotti.

"Una cosa es el racismo y otra cosa es lo que pasa en el campo. Se habla mucho de provocación y esto no lo hablamos. Otra cosa es el racismo, que es mucho más importante que lo que pasa en un campo. El jugador creo que ha contestado muy bien en su comunicado", añadió el técnico merengue.

Ancelotti descartó que la polémica pueda afectar al rendimiento del equipo o al ambiente en el vestuario.

"Estamos focalizados en el partido. Estos son temas que no se hablan en un vestuario, sólo se habla de fútbol", dijo el técnico merengue.

Ancelotti afirmó que no ha tratado el tema con su jugador porque "no soy su padre, no soy su hermano, soy su entrenador" y consideró que a Vinicius "no le pasa nada".

"Está jugando al fútbol con la alegría que tiene, con la felicidad que tiene. No le está pasando nada", sentenció Ancelotti

