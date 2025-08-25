En España ya ardieron 410.000 hectáreas

En las regiones del noroeste, especialmente en Galicia, con 90 hectáreas quemadas, en Castilla y León y en Asturias, el peligro se mantiene "muy alto o extremo" debido a los 14 incendios que continúan asolando el noroeste de España.

Las autoridades de Protección Civil han advertido de que el riesgo persistirá al menos hasta finales de semana.

En Galicia, un nuevo incendio, que afectó a una superficie de más de 20 hectáreas, obligó a la evacuación de una aldea de Lugo, y a la interrupción de la línea ferroviaria Monforte de Lemos-Ponferrada debido a la proximidad del incendio a las vías, informó la operadora ferroviaria Adif.

En Castilla y León, debido a los vientos que avivaban las llamas, cinco pueblos de la zona de Sanabria fueron evacuados de nuevo este lunes, cuatro de los cuales ya habían sido evacuados el 14 de agosto, debido al incendio que asediaba el municipio de Porto (Zamora), informó el Centro Integrado de Coordinación de Emergencias.

En total, la población residente desplazada es de aproximadamente 150 personas.

El incendio que se ha extendido desde Sanabria a Zamora y, de allí, a León, está causando gran preocupación, creando serias dificultades para los bomberos y los oficiales de la Unidad Militar del Ejército debido a los tres focos activos en zonas remotas del Cañón del Tera. Mientras tanto, en Asturias, los incendios más preocupantes se han estabilizado.

La Guardia Civil detuvo a un hombre de 75 años en Molinaseca (León), acusado de provocar el domingo un incendio, aún activo en nivel 2 (riesgo máximo), al encender un fuego para cocinar.

Las fuerzas de seguridad han detenido hasta ahora a 46 personas y están investigando a otras 133 en relación con los incendios.

(ANSA).