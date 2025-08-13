En estado crítico cuatro de los siete heridos en distintos incendios registrados en Castilla y León.

VALLADOLID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

Cuatro de las siete personas que ha resultado heridas en los distintos incendios registrados en Castilla y León permanecen a esta hora en estado crítico, mientras que otras dos permanecen en estado grave, según el parte facilitado por la Junta y recogido por Europa Press. Actualmente, en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, de referencia regional, se encuentran en estado crítico una mujer de 56 años, con el 50% de superficie corporal quemada; un varón de 64, con el 35% de superficie corporal quemada, ambos trasladados anoche desde el Complejo Asistencial de Zamora; así como otro varón de 36 años, que presenta el 50% de superficie corporal quemada y que llegó el centro sanitario vallisoletano anoche procedente del Complejo Asistencial Universitario de León.

Además, también en el Río Hortega, se encuentra un varón de 80 años, quien presenta el 15% de superficie corporal quemada y cuyo pronóstico es grave. Este último procede del Complejo Asistencial de Zamora.

Además, en el citado centro hospitalario zamorano se encuentra ingresada en la UCI una mujer de 77 años, estable dentro de la gravedad y pendiente de traslado a Unidad de Quemados, mientras que en el Complejo Asistencial Universitario de León permanecen a esta hora un varón de 37 años, en la UCI, con quemaduras en el 85% del cuerpo y en situación crítica, además de otro de 78 años, también en la UCI con quemaduras en el 17% del cuerpo. Ambos están pendientes de traslado a unidad de quemados.

Además, han sido atendidos ocho heridos en Atención Primaria: un varón de 27 años en el PAC Carballeda (Zamora) y siete personas en el Centro de Salud de Tábara, leves.

Las ambulancias de Sacyl han ayudado también a evacuar a 58 personas desde su localidad o residencias de ancianos a otras residencias/albergues, en colaboración con el operativo de rescate.