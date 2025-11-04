En estado grave un motorista de 23 años tras colisionar con un coche en la A-5 a su paso por Latina
MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Un motorista de 23 años ha resultado herido grave este martes al colisionar contra un turismo en la A-5 a su paso por el distrito de Latina, según ha informado Emergencias Madrid. El accidente ha tenido lugar en torno a las 09.20 horas en la salida de esta vía con la calle Gordolobo. A falta de que Policía Municipal esclarezca lo ocurrido, los testigos apuntan a que el vehículo giró para tomar esta salida y colisionó entonces contra la moto que circulaba en ese momento por el carril derecho. Como consecuencia del impacto, el motorista ha sufrido un traumatismo abdominal y una herida en cabeza. Tras ser estabilizado por sanitarios del Samur-Protección Civil, ha sido trasladado en estado grave hasta el Hospital Clínico San Carlos. Agentes de Policía Municipal han procedido a regular el tráfico en la zona tras el accidente y a acompañar al convoy sanitario para agilizar su llegada al centro hospitalario.
