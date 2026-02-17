En Estambul celebran al genio italiano y Michelangelo

La ocasión incluyó una lección sobre la vida de Michelangelo Buonarroti a cargo del historiador del arte Costantino D'Orazio, autor del volumen "Michelangelo. Yo soy fuego".

"Esta noche reflexionamos juntos sobre el genio italiano, el de Leonardo, que había imaginado un puente de piedra sobre el Cuerno de Oro, y el de las empresas italianas que realmente construyeron dos puentes sobre el Bósforo quinientos años después", comentó la noche del lunes el embajador Giuseppe Manzo al abrir la conferencia, que reunió en el Palacio de Venecia a destacados representantes del mundo de la economía, la cultura y la empresa en Turquía y de la comunidad italiana en Estambul.

"Este es un libro que cuenta su historia desde su perspectiva. Es como si Michelangelo describiera sus obras y su vida con sus propias palabras", subrayó D'Orazio al hablar de su ensayo, publicado en Italia por Sperling & Kupfer y traducido al turco por Ketebe, durante la velada organizada en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura de Estambul. (ANSA).