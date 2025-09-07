En fase de control el incendio que ardía en el centro de Portugal

Los bomberos consiguieron controlar el principal incendio que ardía en el centro de Portugal, en la localidad de Seia, y que había movilizado a centenares de efectivos para su extinción, indicó el domingo Protección Civil.

El fuego se encontraba "en resolución" desde la mañana del domingo, de acuerdo con la página web del organismo. El control de las llamas se vio favorecido por la lluvia en la zona, acotó la prensa local.

El centro y el norte de Portugal se vieron especialmente afectados por los devastadores incendios forestales de agosto, que dejaron cuatro muertos y varios heridos en este país que vivió este año "el verano más cálido desde 1931", según la agencia meteorológica nacional.

Estos fuegos arrasaron unas 254.000 hectáreas, el peor balance desde los incendios que causaron más de cien fallecidos en 2017, según datos del Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza y de los Bosques (ICNF).

En la vecina España, afectada igualmente por una destructiva ola de incendios en agosto, los bomberos luchaban contra uno que afectaba unas 500 hectáreas en Carballeda de Valdeorras, en la provincia gallega de Ourense (noroeste), según la Consejería de Medio Ambiente de la región de Galicia.

En un estado mucho más favorable se encontraba el incendio que llevó el sábado a confinar temporalmente y de forma preventiva Castromil, una pequeña localidad de 90 habitantes situada entre Ourense y la provincia castellana de Zamora.

Las condiciones mejoraron al final del día y los bomberos pudieron dejar el incendio sin llama y casi perimetrado, según indicó entonces una fuente de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.

El pasado domingo, España dio por finalizada la emergencia que estuvo vigente durante varias semanas debido a una de las peores olas de incendios forestales que afectó al país en los últimos años, que dejó cuatro muertos y más de 300.000 hectáreas quemadas.

En España, país europeo en primera línea del cambio climático, la temperatura promedio de agosto igualó a la del mismo mes de 2023, quedando ambos como los agostos más cálidos desde que hay registros en el país, indicó el viernes la agencia estatal de meteorología Aemet.

