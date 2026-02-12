En feria del libro de Damasco, títulos islamistas y cultura kurda reflejan grandes cambios

Por Kinda Makieh y Firas Makdesi

DAMASCO, 12 feb (Reuters) -

Poseer un ejemplar de "Hitos", de Sayyid Qutb, podía llevarte a la cárcel o algo peor en Siria cuando gobernaba la familia Assad, pero en una feria del libro celebrada este mes en Damasco, el título del ideólogo islamista radical se exhibía en un lugar destacado y se vendía bien. Celebrada por primera vez desde la destitución de Bashar al-Assad, la Feria Internacional del Libro de Damasco de este año refleja los profundos cambios que se han producido en Siria desde que su orden secular fue derrocado por los rebeldes islamistas liderados por el presidente Ahmed al-Sharaa.

Además de los textos islamistas que antes estaban prohibidos, hay títulos de críticos seculares del Gobierno derrocado y una sección

dedicada a la cultura y la lengua kurdas

, que estaban prohibidas bajo el Estado baazista de Assad, pero que recientemente han sido reconocidas como lengua nacional por Sharaa.

"En la nueva Siria, es una feria en la que no se prohíbe ningún libro", dijo Zuhair al-Barri, coordinador del evento, quien añadió que el país había estado sumido en una "oscuridad intelectual y cultural" bajo el régimen de Assad.

Agregó que todos los libros están permitidos, excepto aquellos que entran en conflicto con "la paz civil y la cohesión social", que "violan los valores y costumbres de la sociedad siria" o que glorifican el régimen de Assad.

Los libros de Qutb

, que escribió gran parte de su obra mientras estaba encarcelado en Egipto bajo el mandato del presidente Gamal Abdel Nasser en la década de 1960, se vendían muy bien, según Atef Namous, propietario de una editorial que los ha reimpreso.

"La demanda es enorme, no solo de Hitos (...) todas las obras de Sayyid Qutb tienen una gran demanda", dijo, y añadió que hasta ahora había vendido 150 ejemplares de Hitos desde que se inauguró la feria el 6 de febrero.

Qutb, ejecutado en 1966, fue un crítico literario y pensador islamista cuyas ideas alimentaron ideológicamente la militancia en Egipto y después, y fue citado por el antiguo líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, como fuente de inspiración. Namous argumentó que los escritos de Qutb han sido tergiversados por sus críticos.

Namous abandonó Siria en la década de 1980, cuando el padre de Bashar, Hafez, estaba en el poder y reprimía a los islamistas.

El veterano activista por los derechos humanos Haitham Maleh, cuyas memorias estaban a la venta, dijo que el Estado baazista había reprimido el pensamiento y la escritura, permitiendo solo los libros que apoyaban su punto de vista.

"Esta exposición representa el comienzo de una apertura a las ideas y al pensamiento global", dijo Maleh, que fue encarcelado por Assad. (Escrito por Tom Perry, editado en español por Daniela Desantis)