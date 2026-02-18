En final de infarto, el DIM asalta Montevideo y sueña con la 3ª ronda de la Libertadores

El Independiente Medellín sacó un valioso botín en la última jugada del partido ante Liverpool de Uruguay, que cayó en casa 2-1 y deberá remar en Colombia para pasar la 2ª ronda de la Copa Libertadores, en la que Sporting Cristal y 2 de Mayo empataron y Carabobo venció a Huachipato.

Estas son las tres escenas de la noche del martes por la segunda ronda clasificatoria de la Copa Libertadores:

-Un DIM inmenso de visitante-

El Independiente Medellín dejó un delicioso sabor de boca a los casi 200 hinchas que viajaron a Montevideo para ver su triunfo 2-1 ante el Liverpool de Uruguay, un duelo inédito para ambos equipos que tuvo emociones hasta el último minuto, cuando el Poderoso selló la ventaja que podrá revalidar en casa.

Luego de un primer tiempo de ida y vuelta, el segundo lo comenzó ganando el DIM al minuto 51, tras un rebote largo que Francisco "El polaco" Fydriszewski controló con maestría para definir colocado al segundo palo.

La ruidosa barra del Equipo del Pueblo enloqueció en las gradas, mientras en una cabina de prensa el entrenador Alejandro Restrepo celebraba a la distancia.

El DT colombiano fue expulsado (41’) a instancias del VAR luego de una extraña jugada al borde del campo en la que Facundo Barceló, delantero del Liverpool, embistió a Restrepo cuando trató de esconder el balón hasta tumbarlo al suelo.

Cuando el DIM se relamía por la ventaja, Santiago Strasorier ganó de cabeza en un centro llovido y lo empató al minuto 64.

Pero el último tramo del partido trajo una definición de infarto, con oportunidades para uruguayos y colombianos y escaramuzas incluidas.

Al minuto 90+4, el mediocampista colombiano Hayen Palacios dio un salto de basquetbolista y les ganó de cabeza a los guantes del portero Martín Campaña, en una jugada dividida que primero fue anulada y luego el VAR dio como válida.

Liverpool, un equipo que viene de la mano de Camilo Speranza está en reconstrucción tras la salida de seis jugadores y en el último tiempo, busca alcanzar la fase de grupos de la Libertadores por tercera vez en su historia.

Para el DIM la aventura copera es clave para la temporada, luego de un pobrísimo rendimiento en la liga local, donde marcha 16º con apenas un triunfo en siete jornadas.

El vencedor de esta llave jugará ante Juventud o Guaraní, que se medirán el jueves en la ida.

-2 de Mayo se dejó empatar-

En un partido especial para el Club 2 de mayo de Paraguay, debutante en la Libertadores y verdugo de Alianza Lima en la ronda previa, Sporting Cristal luchó con uñas y dientes para llevarse un 2-2 de visitante, valioso para el Cervecero por haber estado arriba y abajo en el marcador.

El equipo dirigido por el brasileño Paulo Autori se fue arriba con un penal al ángulo de Yoshimar Yotún (62’), pero el equipo paraguayo sacó la garra guaraní y remontó con un gol de Fernándo Cáceres (83’) y otro en contra de Cristiano Leite (84’).

El Gallo Norteño parecía embolsillarse la victoria, pero al minuto 87 la suerte le dio vuelta y Ángel Martínez encajó un gol en contra que selló el empate 2-2, un resultado que no premió al club paraguayo por su rebeldía frente a un Sporting Cristal con muchos más pergaminos.

Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, hizo escuchar en medio del descanso para hidratación la arenga "acá no se camina, acá se corre", una instrucción que sus dirigidos cumplieron a rajatabla.

La apuesta all-in por la Copa Libertadores del Club 2 de mayo lo sigue manteniendo vivo para la vuelta, sin embargo contrasta con su presente en el Apertura paraguayo, donde marcha penúltimo.

El ganador de esta llave se enfrentará al ganador entre Carabobo Huachipato

-Carabobo, el local que ganó-

En el primer partido de la tarde, Carabobo se impuso con autoridad en Valencia al chileno Huachipato, en un duelo en medio de altísima humedad que pareció cobrarle físicamente al conjunto de Talcahuano.

En uno de varios intentos de juego vertiginoso, el Granate venezolano encontró el único gol con un zurdazo cruzado de Edson Tortolero (35’), suficiente para sellar la victoria en su estadio, casi abarrotado.

Aunque Carabobo no sufrió durante el resto del encuentro por cuenta de un Huachipato timorato en ataque, tampoco estuvo preciso para ampliar la ventaja de cara al partido del próximo martes en Chile, donde además no contará por expulsión con Juan Camilo Pérez (85’), uno de sus estandartes del medio campo.