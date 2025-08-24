En final rusa, Shnaider se impone a Alexandrova y se corona en Monterrey

La tenista rusa Diana Shnaider se consagró campeona del Abierto de Monterrey al vencer este sábado en la final a su compatriota Ekaterina Alexandrova con parciales de 6-3, 4-6 y 6-4.

Shnaider, 22 en el ranking de la WTA y tercera preclasificada, se impuso a Alexandrova, número 14 del mundo y segunda cabeza de serie, en dos horas y 11 minutos.

La rusa de 21 años, que en la semifinal se impuso a la estadounidense Alycia Parks (71ᵃ), ganó el quinto título de su carrera en individuales, en una final que debió ser interrumpida brevemente en su amanecer a raíz de una llovizna.

Los cuatro anteriores, todos de categoría WTA 250 o WTA 500, los conquistó la temporada pasada: Hua Hin, Bad Homburg, Budapest y Hong Kong.

Tras el traspiés por la lluvia en la pista dura del Club Sonoma, sede de una competición que repartió un millón de dólares en premios, Shnaider protagonizó un primer set vertiginoso que se resolvió en 30 minutos.

Rompió el saque de su rival en el cuarto juego (3-1) y sacó para llevarse el set, no sin antes salvar un punto de quiebre que sofocó el intento de reacción de Alexandrova, de 30 años.

La segunda manga comenzó con Shnaider en modo demoledor, aunque su rival, que tuvo un leve sangrado en la rodilla izquierda, se metió en la pelea en el cuarto juego.

La subcampeona aprovechó un rompimiento a favor para igualar 2-2 y cerrar luego la tercera manga, de 52 minutos, al tomar ventaja de un tercer punto de quiebre.

La final tomó rumbo desde el inicio del tercer set a favor de Shnaider, que rompió el servicio en el primer juego y refrendó salvando dos puntos de quiebre en contra para tomar ventaja de 2-0.

Aunque levantó dos puntos de quiebre en el séptimo juego, Alexandrova, que venció en semis a la checa Marie Bouzková (53 del mundo), no pudo recuperarse.

Más temprano, en la final de dobles, la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez, cuartas en la siembra, se coronaron al vencer a la china Hanyu Guo y a la rusa Alexandra Panova, terceras preclasificadas, por 6-2 y 6-0 en 52 minutos.

-- Resultados del sábado:

- Final de individuales:

Diana Shnaider (RUS/N.3) derrotó a Ekaterina Alexandrova (RUS/N.2) 6-3, 4-6, 6-4

-Final de dobles:

Cristina Bucsa (ESP)/Nicole Melichar-Martinez (USA) (N.4) derrotaron a Hanyu Guo (CHN)/Alexandra Panova (RUS) (N.3) 6-2, 6-0